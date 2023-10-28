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中職／首戰用掉2洋投 猿推黃子鵬抗獅隊克維斯
樂天桃猿隊今天一口氣用掉威能帝、道博格兩位洋投，明天季後挑戰賽第2戰自然交給本土投手黃子鵬，期待回到桃園主場能延續勝利，統一獅隊則繼續推出洋投克維斯，期待再次討回優勢。
中華職棒季後挑戰賽今晚開打，猿隊靠著威能帝先發8局失2分、道博格後援1局無失分，以3：2險勝獅隊，在季冠軍獅隊先取1勝的4戰3勝制中，猿隊將戰局扳平。
「很高興選手頂住壓力，在落後情況下先拿下1勝。」猿隊總教練曾豪駒表示：「現在就是從零開始，把握好最後的兩勝。」他也向球迷喊話：「我們把球賽扳平，希望能夠進場為我們加油。」
獅隊今晚先發投手布雷克雖然繳出6局、7次三振、失3分的優質先發，然而仍吞下敗投，明天則將繼續推出克維斯先發，後面還有蘭道爾待命。
猿隊相對來說已用掉威能帝，道博格是否回先發則要視戰況決定，豪勁原本就定位後援，代表短期內要靠本土先發投手打天下。
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