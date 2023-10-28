中職／林安可膝傷系列賽回不來 餅總解釋9下沒短打原因

統一獅隊在季後挑戰賽首戰以2：3輸給樂天桃猿隊，花光原本手握的1勝領先，陣中大將林安可因自打球提前退場，賽後總教練林岳平透露醫院檢查狀況不太妙，「這個系列賽確定無法上。」

此役4局下蘇智傑先一發右外野全壘打棒打威能帝，取得1：0領先，然而2出局後輪到林安可，卻在1好球後沒揮到球心，球擦棒彈到他的左腳膝蓋外側，林安可跪倒在地，最終由陳重羽背著他退場。

林安可在比賽中送醫治療，賽後林岳平表示：「醫院回報不是很樂觀，還需要再做精密檢查，有確定的方向再跟球迷報告。」但可以確定的是，這個系列賽林安可沒辦法再上場，代表邱智呈的角色會更吃重。

林安可今年球季敲出15轟，是獅隊全壘打王，打擊率2成47、35分打點，季後挑戰賽若少了他這門大砲，將對獅隊十分不利。

今晚9局下獅隊原本有機會扳平甚至逆轉，然而無人出局、一二壘有人局面，教練團未採取短打推進，最終林益全遭三振，後續胡金龍、陳重羽都敲出飛球出局，就以1分差落敗。

林岳平表示，9局下有考慮過戰術，但近期球隊短打結果不理想，加上是左打的林益全，打到右半邊就有推進效果，只是結果不如預期。 統一獅隊林安可被自打球打中左膝，提前傷退。圖／統一獅隊提供 中職季後挑戰賽第1戰，統一獅隊蘇智傑4局下敲出陽春砲，一度以1：0領先樂天桃猿隊。圖／統一獅隊提供 中職季後挑戰賽第1戰，統一獅隊林安可被自打球打中左膝，提前傷退。圖／統一獅隊提供

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