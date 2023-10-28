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中職／威能帝8局失2分壓制 猿季後賽扳回一城免被聽牌

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
中職季後挑戰賽首戰，樂天桃猿隊先發投手威能帝。圖／樂天桃猿隊提供
中職季後挑戰賽首戰，樂天桃猿隊先發投手威能帝。圖／樂天桃猿隊提供

中華職棒季後挑戰賽第一戰在台南棒球場開打，樂天桃猿隊克服先被得分的劣勢，加上威能帝8局失2分好投，以3：2逆轉統一獅隊，在先吞1敗的賽制中，扳平戰局，讓比賽回到原點。

猿隊今年打到賽季尾聲才脫穎而出，在4場血戰中擊敗中信兄弟隊站上年度勝率第三，取得季後賽門票，但面對上半季冠軍獅隊要從0勝1敗打起，並在4戰中取得3勝才能晉級總冠軍賽，對上下半季、年度第一味全龍隊。

獅隊雖然在4局下先攻破威能帝封鎖，由蘇智傑的陽春砲先馳得點，也是他個人生涯季後挑戰賽第2轟，前一支在2017年對中信兄弟隊首戰轟出，只不過該局林安可也因自打球擊中左膝而提前傷退。

1分領先不夠飽線，6局上猿隊在1出局、二壘有人時，由「打貓高手」廖健富敲出二壘安打，送回1分追平比數，接著陳俊秀的安打敲回超前分；7局上成晉的安打再追加1分。

威能帝例行賽唯一對決獅隊的一場就是9局完投失1分的勝利，季後賽版本威能帝依舊展現壓制力，4局下挨轟掉分後，到8局下才被2敲安加上失誤丟掉1分非責失。

威能帝以104球投完8局，9局繼續站上投手丘，結果投出保送、被陳鏞基敲安，投到113球才退場，並由道博格登板救援，驚險抓下3個出局數，守住勝利。

獅隊一老一少寫下年齡紀錄，林佳緯18歲又290天的年紀在9局下上場代跑，不僅超越陳文杰的20歲又9天季後挑戰賽最年輕野手紀錄，也打破陳子豪在總冠軍賽的19歲81天，成為季後賽最年輕出賽野手；陳鏞基以40歲又107天成為季後挑戰賽聯盟第二年長出賽野手，次於林智勝的40歲又303天。

樂天桃猿 統一獅

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