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中職／獅猿戰7133人進場寫台南新高 季後挑戰賽排第9
中華職棒季後挑戰賽今晚開打，統一獅隊與樂天桃猿隊的對決戲碼，吸引7133人進場觀戰，寫下季後挑戰賽在台南棒球場的史上新高。
中職季後挑戰賽過往票房不如總冠軍賽亮眼，史上最高進場人數為去年龍象戰首戰的17216人，帶有兄弟挑戰連霸的氛圍，最少觀眾人數為2005年統一隊對誠泰隊的首戰2074人。
台南棒球場過去舉辦過9次季後挑戰賽，今天的7133人已經寫下新高，超越2018年獅隊與富邦悍將隊第2戰的7128人，在季後挑戰賽史上則排第9多，前8名有7名都有人氣球隊兄弟參與。
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