中職／不妙…林安可自打球中左膝 表情痛苦被背下場
統一獅隊今晚在4局下靠著蘇智傑的陽春砲，在季後挑戰賽首戰先馳得點，然而開心沒多久，林安可在打擊時因自打球擊中膝蓋表情十分痛苦，最終被陳重羽背著退場。
獅隊與樂天桃猿隊的季後挑戰賽首戰，4局下蘇智傑先一發右外野全壘打棒打威能帝，取得1：0領先，然而2出局後輪到林安可，卻在1好球後沒揮到球心，球擦棒彈到他的左腳膝蓋外側。
林安可當場跪在地上，左膝還不敢承重，最後經防護員檢視無法續戰，由陳重羽背著他退場，林益全接替代打，揮棒落空，三振記在林安可頭上。
林安可今年球季敲出15轟，是獅隊全壘打王，打擊率2成47、35分打點，季後挑戰賽若少了他這門大砲，將對獅隊十分不利。
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