快訊

挺過胃癌…資深體育主播腦溢血驟逝 詹怡宜痛別摯愛兄長

獨／另有其人？揭趙天麟外遇張女「不是以為的她」 柯志恩回答藏玄機

政治高層不知情！軍事部門主導襲擊以國 哈瑪斯領導人：訝異美出手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／並肩外野三座山 邱智呈：要有接受失敗的能力

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
「小黑」邱智呈(中)用實力拚出一席之地，生涯第一次打季後挑戰賽就與「外野三鬼」並肩，進入先發名單。 聯合報系資料照
「小黑」邱智呈(中)用實力拚出一席之地，生涯第一次打季後挑戰賽就與「外野三鬼」並肩，進入先發名單。 聯合報系資料照

從加盟統一獅隊起眼前就有一座，不，三座高山擋在眼前。「小黑」邱智呈用實力拚出一席之地，生涯第一次打季後挑戰賽就與「外野三鬼」並肩，進入先發名單，邱智呈說：「就是有他們在，才告訴自己不能停止進步。」

陳傑憲、蘇智傑、林安可已經成為近年獅隊外野代名詞，2019年被獅隊選秀選進的邱智呈因守備位置重疊，必須付出加倍努力才有機會競爭，2020年初嘗一軍滋味，到去年開始站穩一軍，今年更繳出總教練口中「不遜於三鬼」的成績。

「如果是高中畢業進來，心態很重要。」邱智呈想跟學弟這麼說：「要有成功的能力，但也要有接受失敗的能力，一進來他們就是球隊核心，自己要一直保持競爭力，不斷往前，不要讓進步的幅度停止下來。」

這幾年下來，邱智呈認為自己守備上進步的地方是減少隱形失誤，靠得是練習自我要求，打擊上也釐清自己的角色，「我不是重砲，就要發揮自己高上壘率的特色。」

如今生涯第4年首度進入季後賽名單，邱智呈心情上有亢奮、有緊張，「重點是怎麼控制，這是可以控制的，告訴自己要保持平常心，做好該做的，然後就順其自然。」

第一次打季後挑戰賽，邱智呈難免情緒忐忑，例行賽最後一場，他詢問學長潘傑楷分享經驗，「他告訴我，不要想怎麼打，就跟著感覺去走，設定好就去打，球接到、接好就好，心態要單純一點。」

邱智呈 陳傑憲 統一獅

延伸閱讀

中職／獅首戰外野三鬼配「小黑」 解放陳傑憲成「破壞者」

中職／季後挑戰賽28人名單出爐！獅隊外野手有亮點

中職／收官戰亮點！王念好最年輕猛打賞 林安可跳舞了

亞冠賽／26人名單公布 3外卡選林凱威、陳傑憲、江國豪

相關新聞

中職／並肩外野三座山 邱智呈：要有接受失敗的能力

從加盟統一獅隊起眼前就有一座，不，三座高山擋在眼前。「小黑」邱智呈用實力拚出一席之地，生涯第一次打季後挑戰賽就與「外野三...

中職／東山再起非目標 林益全：穩定比較好

中華職棒聯盟昨天公布今年東山再起獎從缺，引起熱烈討論，有球迷認為統一獅隊「神全」林益全值得獲獎，不過他本人倒是還好，無論...

中職／對獅季後賽首戰 桃猿排出「抗兄弟」打線

樂天桃猿隊昨天早上在桃園練完球後就到台南休息，今天在季後挑戰賽面對主隊統一獅，陣容不用想太多，就是排出「準季後賽」時的陣...

中職／挑戰賽經驗多 潘威倫：一定會被氣氛影響

中華職棒季後挑戰賽開打，兩隊除28人球員名單外，也各帶了4名隨隊球員，統一獅隊潘威倫生涯第5次參與季後挑戰賽，第1次以隨...

中職／我們是挑戰者！林承飛傷癒歸隊 抗獅要延續手感

樂天桃猿游擊手林承飛傷癒歸隊，在季後挑戰賽首戰對統一獅隊重返先發，希望延續10月9場4轟的火燙手感，季賽尾聲只能在場邊觀...

日職／火腿上澤直之宣布挑戰大聯盟 期待與大谷翔平對決

日本職棒日本火腿隊29歲投手上澤直之今天在北海道北廣島市舉行記者會，表明將利用入札制度挑戰美國大聯盟並獲球團認可。上澤說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。