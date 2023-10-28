中職／並肩外野三座山 邱智呈：要有接受失敗的能力

從加盟統一獅隊起眼前就有一座，不，三座高山擋在眼前。「小黑」邱智呈用實力拚出一席之地，生涯第一次打季後挑戰賽就與「外野三鬼」並肩，進入先發名單，邱智呈說：「就是有他們在，才告訴自己不能停止進步。」

陳傑憲、蘇智傑、林安可已經成為近年獅隊外野代名詞，2019年被獅隊選秀選進的邱智呈因守備位置重疊，必須付出加倍努力才有機會競爭，2020年初嘗一軍滋味，到去年開始站穩一軍，今年更繳出總教練口中「不遜於三鬼」的成績。

「如果是高中畢業進來，心態很重要。」邱智呈想跟學弟這麼說：「要有成功的能力，但也要有接受失敗的能力，一進來他們就是球隊核心，自己要一直保持競爭力，不斷往前，不要讓進步的幅度停止下來。」

這幾年下來，邱智呈認為自己守備上進步的地方是減少隱形失誤，靠得是練習自我要求，打擊上也釐清自己的角色，「我不是重砲，就要發揮自己高上壘率的特色。」

如今生涯第4年首度進入季後賽名單，邱智呈心情上有亢奮、有緊張，「重點是怎麼控制，這是可以控制的，告訴自己要保持平常心，做好該做的，然後就順其自然。」

第一次打季後挑戰賽，邱智呈難免情緒忐忑，例行賽最後一場，他詢問學長潘傑楷分享經驗，「他告訴我，不要想怎麼打，就跟著感覺去走，設定好就去打，球接到、接好就好，心態要單純一點。」

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