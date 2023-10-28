日職／火腿上澤直之宣布挑戰大聯盟 期待與大谷翔平對決

日本職棒日本火腿隊29歲投手上澤直之今天在北海道北廣島市舉行記者會，表明將利用入札制度挑戰美國大聯盟並獲球團認可。上澤說，若能跟大谷翔平對決會很興奮。

日本共同社報導，上澤說，已提前跟日本火腿球團傳達赴美期望並獲認可，「我從加入職棒時就決定，要做出不讓自己後悔的選擇，我想挑戰（大聯盟）的心情很強烈」。

上澤本季投球局數達170局，居聯盟首位。考量到大聯盟正規賽季比賽場數比日職來得多，且先發登板間隔天數也短，「他們需要能投很多局的投手，我希望能在不受傷且長時間投球為球隊做出貢獻」。

日本職棒日本火腿隊29歲投手上澤直之今天在北海道北廣島市舉行記者會，表明將利用入札制度挑戰美國大聯盟並獲球團認可。 聯合報系資料照

談到日本火腿隊的晚輩、目前效力MLB洛杉磯天使的日籍球星大谷翔平，上澤說，「如果有機會能對決，我想我會非常興奮」。

上澤從千葉縣專修大學松戶高校畢業後的2012年，以選秀第6指名加盟日本火腿隊，並在2021年寫下單季12勝的個人最多紀錄。

上澤本季戰績9勝9敗、防禦率2.96，總計日職生涯登板出賽173場，拿下70勝62敗、防禦率3.19。

入札制度申請期間從11月1日到12月15日止，在申請手續後的談判時間為45天。

日刊體育報導，上澤在記者會上表示感謝火腿球團首肯，「我要感謝球團支持我的夢想，我對挑戰相當期待，接下來將以大聯盟為目標全力練習」。

日本火腿隊過去利用入札制度赴美的球員，包括2011年的達比修有及2017年的大谷翔平等。

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