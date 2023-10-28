中職／我們是挑戰者！林承飛傷癒歸隊 抗獅要延續手感

樂天桃猿游擊手林承飛傷癒歸隊，在季後挑戰賽首戰對統一獅隊重返先發，希望延續10月9場4轟的火燙手感，季賽尾聲只能在場邊觀戰培養比賽心態，林承飛說：「我們是挑戰者。」

林承飛21日在守備時與隊友相撞導致腳部受傷，提前退場之外，例行賽也提前結束，雖錯過與中信兄弟4連戰最後1場，但猿隊仍贏球取得季後賽門票，林承飛也趕上參戰。

還原受傷當下，林承飛認為關鍵不在相撞，而是後續踩下去角度不對，導致腳不舒服，「當下是會擔心來不及季後賽，但還好不太嚴重，休養的時候也好好維持狀況，希望今天能夠好好發揮。」

受傷後雖沒上場，林承飛仍跟著一軍行動，將自己投注在比賽氛圍中，「我們接到挑戰賽的時間比較短，有比賽的感覺比較好，現在看起來，大家狀況都不錯，希望自己下場，打線串聯度可以再好一點。」

林承飛今年表現拉尾盤，全季8轟裡，有4轟集中在10月，單月打擊率3成整，他表示，球的設定位置是有做些改變，「效果好就持續下去，當然對方也會調整，自己也會注意，投到可以掌握的不要錯過。」

猿隊面對獅隊先落後1敗，季後挑戰賽4場要贏3場才能晉級總冠軍賽，林承飛說：「就是比賽、結束、準備下一場，我們是挑戰者心態，他們壓力應該比較大。」

商品推薦