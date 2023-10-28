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中職／東山再起非目標 林益全：穩定比較好

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊「神全」林益全。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊「神全」林益全。記者蘇志畬／攝影

中華職棒聯盟昨天公布今年東山再起獎從缺，引起熱烈討論，有球迷認為統一獅隊「神全」林益全值得獲獎，不過他本人倒是還好，無論「東山再起」或「最佳進步」都興趣缺缺，「追求穩定比較好。」

林益全去年還效力富邦悍將隊時，出賽74場、266打席僅1轟，打擊率2成59是生涯新低，但今年轉戰獅隊後，不僅打擊率拉升到3成06，3轟、64分打點都是去年一倍以上。

雖然無法拿下東山再起獎，林益全說：「不要有這個目標比較好。」他認為，球員一定有高低潮，「但能夠穩定輸出，朝個人打擊獎項去努力，會比較好。」

林益全指出，如果大起大落，反而容易給球迷或教練不太好的觀感，「跟落差大相比，球員應該都認為穩定比較重要，縮小到賽季120場也是，希望場場都能夠保持穩定。」

林益全在2010、2013、2016年都打過總冠軍賽，在16年收下首枚冠軍戒，季後挑戰賽僅在2018年效力悍將隊時打過1次，今年換不同球衣再闖季後賽，他說：「緊張是一定會的，對方也會，就像打國際賽一樣，就看如何把緊張轉換為動力。」

林益全 富邦悍將 統一獅

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