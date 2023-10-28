中職／獅首戰外野三鬼配「小黑」 解放陳傑憲成「破壞者」

中華職棒季後挑戰賽今天開打，統一獅隊在台南主場迎戰來訪的樂天桃猿隊，將「外野三鬼」加「小黑」邱智呈全排上場，要解放陳傑憲成為「破壞者」，另外「三老鬼」則排陳鏞基先發，總教練林岳平說：「今天就是關鍵。」

「餅總」林岳平賽前透露先發陣容，陳傑憲、蘇智傑、林安可都會先發，其中安可擔任指定打擊，外野守備交給邱智呈，陳鏞基先發一壘，林益全、胡金龍先在後面待命，三壘潘傑楷。

22歲、一軍第3年的邱智呈今年成長許多，不僅進入季後賽名單還卡住主力先發，林岳平表示，邱智呈今年擔任前2棒時，能夠讓陳傑憲離開上壘角色，「擴大傑憲的進攻能力，變成破壞者。」

林岳平指出，邱智呈是在去年把握住球隊疫情、傷兵，出現的戰力空缺，站上一軍，今年更是打出不遜於外野三鬼的成績，「甚至有些數據更優於他們。」

這個季後挑戰賽獅隊從握有1勝開打，4戰3勝情況下，今天贏球就聽牌，林岳平說：「今天是關鍵，他們拿出最好的投手，前一次對威能帝我們被完投，他在對左打時的變速球投得漂亮，隔一場對兄弟就沒那麼好，但他休息了一段時間，現在應該是最好狀態。」

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