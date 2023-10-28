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中職／獅隊打第8次季後挑戰史上最多 G1主場內野已賣95％

中央社／ 台北28日電
獅隊隊史已打第8次季後挑戰賽，各隊最多。 聯合報系資料照
獅隊隊史已打第8次季後挑戰賽，各隊最多。 聯合報系資料照

中華職業棒球大聯盟季後挑戰賽今天在台南棒球場開打，首戰上演威能帝對布雷克洋投對決，主場統一7-ELEVEn獅隊內野座位已賣95％，而獅隊隊史已打第8次季後挑戰賽，各隊最多。

季後挑戰賽由獅隊交手樂天桃猿隊，採5戰3勝制，上半季冠軍獅隊先握有1勝優勢，率先3勝的球隊晉級台灣大賽，與味全龍隊爭奪總冠軍，而獅隊只要拿下晚間賽事就可「聽牌」，桃猿則要克服劣勢扳平。

季後挑戰賽最多4場賽事，獅隊有3場主場優勢，僅明天第2戰在桃猿主場樂天桃園棒球場廝殺，而季後挑戰賽首戰，截至昨晚已預售超過5200張，賽前還會開放現場購票。

獅隊是中職歷史進行過最多次季後挑戰賽隊伍，從1998年起算共7次、24場（不含今年），戰績13勝11敗，過往7次中有3次闖進總冠軍賽；桃猿是前身LaNew熊隊2008年打過季後挑戰賽，戰績0勝3敗。

首戰代表桃猿掛帥先發的威能帝（PedroFernández）本季例行賽出賽8場都先發、投51.2局，拿下4勝1敗，防禦率2.09；例行賽僅對戰獅隊1場，演出9局僅失1分完投勝，投出7次三振。

率獅隊先發登板的布雷克（Brock Dykxhoorn）本季例行賽出賽25場都先發、投149.2局，拿下10勝7敗，防禦率2.83。布雷克本季對戰桃猿共5場先發，拿下2勝0敗，對戰防禦率2.83。

布雷克 棒球 樂天桃猿

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