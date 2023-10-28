快訊

基隆糕餅老店遭投訴「芋泥球吃到蟲」 衛生局：查有多項缺失限期改善

余天高分貝喊話 凸顯民進黨不分區立委角力進入深水區

NBA／柯瑞7記外線砍41分 勇士招牌第三節力挫國王客場開胡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／季後挑戰賽誰取先手？贏球機率高達70%

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
中華職棒季後挑戰賽將在今天開打，統一獅隊在台南主場迎戰作客的樂天桃猿隊，誰先得分贏球機率就高達70%！ 聯合報系資料照
中華職棒季後挑戰賽將在今天開打，統一獅隊在台南主場迎戰作客的樂天桃猿隊，誰先得分贏球機率就高達70%！ 聯合報系資料照

中華職棒季後挑戰賽將在今天開打，統一獅隊在台南主場迎戰作客的樂天桃猿隊，在4戰3勝制中先手握1勝，此戰誰能先得分就能取得先手占據上風，也與歷年趨勢相同。

中職過去30場季後挑戰賽中，先得分的球隊贏下該場的次數是21次，比率為70%，能夠成功逆轉的則占9次，先得分對搶下分數有很大幫助。

以今年例行賽來說，統一獅隊先得分的戰績是45勝23敗1和，樂天桃猿隊則是37勝15敗2和，五支球隊都是先得分的戰績較優，甚至放眼歷年都是相同趨勢，但2018年Lamigo桃猿隊是近期異例，不僅先得分戰績好，就算先被得分也能取得35勝25敗。

而自2005年季後挑戰賽開啟五戰三勝制，到去年施行季冠軍先取1勝，在搶3勝的賽制中，先拿到第1勝的球隊晉級的比率是100%，7次系列賽中落後球隊最多只拿下1勝，還沒有拚進過第5戰。

樂天桃猿 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／對手還是謎總冠軍賽首戰票已賣9成 小龍女廣發祭品文

中職／票數未能過半 今年東山再起獎從缺

中職／季後賽首戰對猛獅 威能帝：1到9棒都不能鬆懈

中職／季後挑戰賽獅猿鬥 首戰布雷克vs.威能帝

相關新聞

中職／季後挑戰賽誰取先手？贏球機率高達70%

中華職棒季後挑戰賽將在今天開打，統一獅隊在台南主場迎戰作客的樂天桃猿隊，在4戰3勝制中先手握1勝，此戰誰能先得分就能取得...

中職／對手還是謎總冠軍賽首戰票已賣9成 小龍女廣發祭品文

中職總冠軍爭霸今天先從季後挑戰賽點燃戰火，味全龍隊在總冠軍賽等待對手，統一獅、樂天桃猿隊爭奪另一張門票。龍隊球團今天宣布...

日職／「台灣頂級高中生更好」 徐翔聖選秀獲養樂多第一指名

鶯歌工商台日混血投手徐翔聖在今年日本職棒育成選秀中，獲得養樂多隊第一指名，成為史上首位獲選的台灣高中生，近年日職球團對台...

中職／票數未能過半 今年東山再起獎從缺

中華職棒例行賽季結束，年度獎項票選也將在明天截止，由聯盟選出的東山再起獎今天宣布從缺，中斷連續3年有人獲獎的紀錄，據了解...

壘球／U15世界盃女壘中華隊單局灌6分 扣倒菲律賓晉4強

U15世界盃女壘賽今天進行複賽第2戰，中華隊在第4局灌進6分超前比分、提前奠定勝基，加上中繼投手郭俐妤後援3.2局好投，...

中職／季後賽首戰對猛獅 威能帝：1到9棒都不能鬆懈

中職季後挑戰賽將在明天於台南棒球場開打，首戰先發投手今天出爐，統一獅隊推出「大醫生」布雷克，樂天桃猿隊則由威能帝把關，威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。