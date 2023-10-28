中職／季後挑戰賽誰取先手？贏球機率高達70%

中華職棒季後挑戰賽將在今天開打，統一獅隊在台南主場迎戰作客的樂天桃猿隊，在4戰3勝制中先手握1勝，此戰誰能先得分就能取得先手占據上風，也與歷年趨勢相同。

中職過去30場季後挑戰賽中，先得分的球隊贏下該場的次數是21次，比率為70%，能夠成功逆轉的則占9次，先得分對搶下分數有很大幫助。

以今年例行賽來說，統一獅隊先得分的戰績是45勝23敗1和，樂天桃猿隊則是37勝15敗2和，五支球隊都是先得分的戰績較優，甚至放眼歷年都是相同趨勢，但2018年Lamigo桃猿隊是近期異例，不僅先得分戰績好，就算先被得分也能取得35勝25敗。

而自2005年季後挑戰賽開啟五戰三勝制，到去年施行季冠軍先取1勝，在搶3勝的賽制中，先拿到第1勝的球隊晉級的比率是100%，7次系列賽中落後球隊最多只拿下1勝，還沒有拚進過第5戰。

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