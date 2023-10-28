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中職／對手還是謎總冠軍賽首戰票已賣9成 小龍女廣發祭品文

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊在總冠軍賽首戰門票售出近9成。圖／味全龍隊提供
味全龍隊在總冠軍賽首戰門票售出近9成。圖／味全龍隊提供

中職總冠軍爭霸今天先從季後挑戰賽點燃戰火，味全龍隊在總冠軍賽等待對手，統一獅、樂天桃猿隊爭奪另一張門票。龍隊球團今天宣布，11月4日總冠軍賽首戰門票已售出近9成，在對手未知的情況下售票開出紅盤。

台灣大賽將於11月4日在天母球場展開，龍隊擁有第1、2、5、6、7戰主場優勢，在對戰組合未知的情況下，首戰預售票全面開賣當日賣出近9000張、熱銷近9成，內野熱區、特區更是早早完售一空，僅餘少數內野一般區，及票價最為優惠的內野經濟區尚有空位。

球團表示，此次在季後挑戰賽尚未開打前進行售票，大批龍迷揪團購票希望「搶占地盤」，目標就是要在主場首戰展現滿滿紅潮氣勢力壓對手。也有球迷分享，這是初次購票到天母球場觀賽，原因是選擇經濟區不僅票價相對親切，且與熱區同樣有應援T恤、法批等贈品可拿，而球團方面也希望藉此票價設定，吸引更多球迷踴躍進場，體驗台灣大賽氛圍並為龍隊加油。

此外，龍隊啦啦隊「每日C小龍女」發出「冠軍戰祭品文」為龍隊祈願，賴可率先宣布龍隊如於11月4日首戰拔得頭籌、她將展現「用二胡演奏應援曲」絕技，小映與粉絲約定拿下總冠軍要「跑斗六棒球場十圈」。小蛙、馬妹不惜代價承諾龍隊奪冠「將以素顏開直播」，而完全不敢吃辣的霖霖，則許諾冠軍戰封王就要首度挑戰吃辛拉麵。

更多「每日C小龍女」冠軍戰祭品文陸續整理如下

星岑：味全龍拿下總冠軍就不吃零食一個月。

昆娜：龍隊前兩戰（G1/G2）都獲勝就下腰走進球場。

心璇：味全龍拿下總冠軍就去東京澀谷跳龍隊嗆司曲。

張晴：奪冠就發100份餐點給台北車站的街友們。

味全龍 台灣大賽 樂天桃猿

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