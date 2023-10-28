日職／日職選秀 徐翔聖獲養樂多第一指名

鶯歌工商台日混血投手徐翔聖在今年日本職棒育成選秀中，獲得養樂多隊第一指名，成為史上首位獲選的台灣高中生，近年日職球團對台灣青棒投以熱切視線，養樂多編成部國際組組長奧村政之觀察，台灣頂級高中生在日本同期之上。

養樂多上一次簽下台灣選手已經是1989年的郭建成，也在日職一軍留下2年成績，徐翔聖在今年新北市長盃投出151公里球速，加上187公分的身高，以及靈活的關節、優秀的揮臂，奧村政之說：「具有成為好選手的特徵。」也提出2026年升一軍的養成時間表。

「第一次這種體驗，很緊張。」徐翔聖在昨天球團舉辦的記者會上說：「見到這麼多一路陪我長大的人，非常感謝他們的教導和陪伴。」其中包含長安國中時期教練鄭凱名、鶯歌工商教練王傳家、盧劭禹以及家人。

徐翔聖選秀會入選的名字是高橋翔聖，母親高橋可奈子是阪神迷，從小支持他打棒球，看到兒子獲選更感動落淚，未來徐翔聖站上一軍舞台對上阪神時，她笑說：「我會穿上養樂多球衣。」

徐翔聖獲選秀指名也引起隱藏話題「沒有違規嗎？」在台灣無論中華棒球協會或是學生棒球聯盟，都有高中生畢業後才能與職棒簽約的規定，避免職棒惡意挖角。

養樂多球團表示，會等到徐翔聖明年畢業後才簽正式合約，在此之前都交由鶯歌工商教練王傳家培養，球團不會給出指示或指導。中華棒協對此表示，並未違反原則。

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