壘球／U15世界盃女壘中華隊單局灌6分 扣倒菲律賓晉4強

U15世界盃女壘賽今天進行複賽第2戰，中華隊在第4局灌進6分超前比分、提前奠定勝基，加上中繼投手郭俐妤後援3.2局好投，5局提前以9比2擊敗菲律賓隊，確定晉級4強。

U15女壘代表隊由總教練陳美分領軍，6月才在亞洲盃女壘賽奪冠、並取得日本世界盃入場券。

U15世界盃21日起在日本東京舉行，中華隊預賽首戰強碰地主日本以0比1惜敗，所幸接著依序擊敗墨西哥、秘魯、紐西蘭、義大利，以分組第2名晉級超級循環賽複賽。

昨天複賽首戰，中華隊以1比2不敵波多黎各，今天在複賽第2戰對上菲律賓，1局上先發投手周宜葶被敲2支一壘安打後，再被敲三壘安打失掉2分；不過2局下中華隊展開反攻，曾楷華敲出安打後，莊宜蓁擊出的球讓對方發生失誤，一口氣攻下2分追平。

中華隊在4局下攻下大局，打了9個人次，許若歆敲出超前1打點安打後，再靠著對方失誤得2分，接著莊宜蓁再敲出二壘安打送回1分，又靠著失誤攻下2分，單局灌進6分；5局下再添1分，終場中華隊就提前在第5局以9比2擊敗菲律賓隊，複賽戰績目前2勝2敗，確定晉級4強。

中華隊今天推出周宜葶先發，投1.1局被敲3支安打，投1次保送、2次三振，失掉2分；不過接下來郭俐妤後援投3.2局，沒有被敲出安打，壓制對方打線，沒有掉分，順利守住勝利。

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