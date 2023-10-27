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中職／季後賽首戰對猛獅 威能帝：1到9棒都不能鬆懈
中職季後挑戰賽將在明天於台南棒球場開打，首戰先發投手今天出爐，統一獅隊推出「大醫生」布雷克，樂天桃猿隊則由威能帝把關，威能帝對此做好準備，「1到9棒都不能鬆懈。」
威能帝本季先發8場，取得4勝1敗、防禦率2.09，與獅隊雖然只交手1場，但就是在9月28日演出的9局失1分完投勝，投117球被敲5支安打，另有7次三振，沒有保送。
「獅隊的打者都很難應付。」威能帝表示：「他們都能夠敲出安打，也有一棒擊沉的能力，1到9棒都不能鬆懈，這一點很重要。」陳傑憲、蘇智傑、陳重廷、林益全、黃勇傳是少數有從威能帝手中敲安的獅隊球員。
威能帝對於季後賽氣氛不陌生，過去在尼加拉瓜、多明尼加聯盟以及美職2A都曾在季後賽出戰，甚至去年在墨西哥聯盟也有經驗，「對其他人來說，季後賽更熱血，但我覺得就當成一般比賽看待就好。」
至於熱鬧的台式應援，威能帝說：「台灣的加油聲確實不太一樣，季後賽想必會更大聲，但我覺得跟多明尼加有點像，所以可以適應。」
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