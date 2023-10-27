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日職／徐翔聖愛上棒球引路人 阪神迷媽媽願換穿球衣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
日職東京養樂多燕子隊育成選手指名鶯歌工商投手徐翔聖記者會下午舉行，徐翔聖和媽媽高橋可奈子（右）合影。記者曾吉松／攝影
日職東京養樂多燕子隊育成選手指名鶯歌工商投手徐翔聖記者會下午舉行，徐翔聖和媽媽高橋可奈子（右）合影。記者曾吉松／攝影

看著兒子徐翔聖在今年育成選秀中獲得養樂多隊第一指名，本來是阪神虎隊球迷的媽媽高橋可奈子忍不住淚水，未來當徐翔聖站上一軍舞台對上阪神時，她笑說：「我會穿上養樂多隊球衣。」

日本職棒昨天進行選秀會，鶯歌工商台日混血投手徐翔聖以高橋翔聖之名獲選，他說：「一開始想打棒球，家人都非常贊成我去，從國小五年級轉到校隊打球，一路以來鼓勵、陪伴我長大，真的很感謝他們。」

高橋可奈子就是推手之一，在大阪長大的她不僅愛看棒球，也懂得打棒球，但謙虛說：「只是玩樂性質，在翔聖小時候陪他一起傳接球過。」

一開始沒想過兒子會走向職棒，高橋可奈子說：「只想說先打身體健康，後來慢慢有些發展，到國中畢業的時候有想過去日本打球，但也不一定是職棒。」原本想讓徐翔聖到日本打高中棒球，但因疫情無法成行，沒想到直接登上更高殿堂。

昨天觀看選秀轉播的過程中，高橋可奈子看到別的球員媽媽紛紛落淚，心中還想「這有需要到哭？」沒想到輪到徐翔聖被選上，高橋可奈子自然而然落淚：「真的很感動。」

有趣的是，高橋可奈子作為阪神虎迷，曾在徐翔聖小時候帶他進甲子園球場看比賽，其中一場超人氣的巨人對阪神之戰，徐翔聖只記得當時媽媽接了顆界外球，但高橋可奈子說：「是2顆。」還有1顆是徐翔聖被界外球打到大腿而撿到，而且4局打完就說要回家，還好最後他並沒有因此討厭棒球。

阪神虎 棒球 選秀

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