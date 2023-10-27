日職／徐翔聖愛上棒球引路人 阪神迷媽媽願換穿球衣

看著兒子徐翔聖在今年育成選秀中獲得養樂多隊第一指名，本來是阪神虎隊球迷的媽媽高橋可奈子忍不住淚水，未來當徐翔聖站上一軍舞台對上阪神時，她笑說：「我會穿上養樂多隊球衣。」

日本職棒昨天進行選秀會，鶯歌工商台日混血投手徐翔聖以高橋翔聖之名獲選，他說：「一開始想打棒球，家人都非常贊成我去，從國小五年級轉到校隊打球，一路以來鼓勵、陪伴我長大，真的很感謝他們。」

高橋可奈子就是推手之一，在大阪長大的她不僅愛看棒球，也懂得打棒球，但謙虛說：「只是玩樂性質，在翔聖小時候陪他一起傳接球過。」

一開始沒想過兒子會走向職棒，高橋可奈子說：「只想說先打身體健康，後來慢慢有些發展，到國中畢業的時候有想過去日本打球，但也不一定是職棒。」原本想讓徐翔聖到日本打高中棒球，但因疫情無法成行，沒想到直接登上更高殿堂。

昨天觀看選秀轉播的過程中，高橋可奈子看到別的球員媽媽紛紛落淚，心中還想「這有需要到哭？」沒想到輪到徐翔聖被選上，高橋可奈子自然而然落淚：「真的很感動。」

有趣的是，高橋可奈子作為阪神虎迷，曾在徐翔聖小時候帶他進甲子園球場看比賽，其中一場超人氣的巨人對阪神之戰，徐翔聖只記得當時媽媽接了顆界外球，但高橋可奈子說：「是2顆。」還有1顆是徐翔聖被界外球打到大腿而撿到，而且4局打完就說要回家，還好最後他並沒有因此討厭棒球。

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