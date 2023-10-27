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棒球／大巨蛋啟用在即 民眾首度「免費進蛋」將是11月18日

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
球迷首度見到大巨蛋實體的時間點將是11月18日的開門測試賽。 圖／體育局提供
球迷首度見到大巨蛋實體的時間點將是11月18日的開門測試賽。 圖／體育局提供

台北市長蔣萬安今天上午「開箱」大巨蛋，接下來於11月將進行2場測試賽，先是11月14日閉門賽事，球迷首度見到大巨蛋實體的時間點將是11月18日的開門測試賽。

中華棒球協會接受委託舉辦測試賽，11月14日的閉門賽事由台北興富發、新北市、全越運動、合作金庫等4支甲組成棒隊參與，包括球場燈光、比賽視野等都是測試觀察重點，一日兩戰，第一場結束後，能改善的部分會立即改善，再進行第二場比賽。

2場閉門賽事檢討、改善後，預計在11月18日的測試賽對外開放，由U23世界盃與亞錦賽兩支中華培訓隊交手，屆時也將測試觀眾進出場動線安排。

這場對外測試賽預計開放1萬多名觀眾免費進場，屆時可透過IBON索票，索票方式預計在賽前約一周另行公布，將是民眾第一次體驗大巨蛋的機會。

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