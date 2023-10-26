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棒球／亞洲錦標賽12月開打 郭李建夫掌兵符拚連霸

中央社／ 台北26日電
郭李建夫掌今年亞錦賽兵符。 報系資料照
郭李建夫掌今年亞錦賽兵符。 報系資料照

亞洲棒球錦標賽將於12月在台灣舉行，確定由總教練郭李建夫掌國家隊兵符，郭李建夫具豐富執教資歷，帶隊力拚連霸。教練團預計明天公布，過去多次帶領青棒國家隊的教練周宗志有望納入。

亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台灣開打，開幕戰、其中一組分組預賽和複決賽場地預計在台北大巨蛋舉行，台灣隊總教練由原本的3個人選逐步縮小範圍，昨天確定由郭李建夫掌兵符。

郭李建夫球員生涯國家隊資歷豐富，成為教練後在選材、培育年輕球員也很有一套，2014年U21世界盃棒球賽，率領台灣隊順利奪冠，之後以曾任世大運、2015年及2017年亞錦賽總教練，另外也曾擔任U23世界盃棒球賽總教練。

棒協秘書長林宗成接受中央社記者訪問表示，備戰亞錦賽剩沒有多少時間，郭李建夫有豐富的國家隊經驗，也能比較快上手。

郭李建夫同時也是冬季聯盟U23台灣培訓隊總教練，比賽時間與亞錦賽有重疊，林宗成表示，這個在會議中都有提出充分討論，郭李建夫會挑選合適有經驗的教練團，亞錦有戰績的壓力，冬盟屬於培訓磨練，兩邊的性質不太一樣，相信郭李建夫會妥善安排。

亞錦賽教練團名單有望明天就會確定公布，下週選訓會議確定球員，中職和旅外球員都不會缺席，因為時間緊迫，預計將直接選出24人名單；台灣隊上屆在亞錦賽冠軍戰擊敗日本奪冠，本屆力拚連霸。

至於教練團名單，據了解，過去多次帶領青棒國家隊、現新北市成棒隊總教練周宗志也有望納入教練團。

棒球 冬盟 中職

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