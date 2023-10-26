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韓職／姜白虎側肌斷裂季後賽報銷 能否出席亞冠賽成疑
據韓國媒體報導，效力KT巫師隊的主力球員姜白虎，於今天練習賽打擊時受傷感到疼痛，後來送醫診斷為右側內斜肌斷裂，情況並不樂觀，醫師表示至少要休息三周，將無法在韓職季後賽亮相。日前姜白虎入選亞冠賽韓國隊26人名單，最終能否參賽仍是未知數。
韓職季後賽目前進行至第三輪，由第二輪勝出的NC恐龍隊與巫師隊對決，爭取晉級總冠軍賽資格，兩隊首戰於30日開打，備戰的巫師隊今天傳出姜白虎慯情，該隊教頭李強喆說，「醫護人員說治療需要三周，我認為他今年參加季後賽機會很難。」
姜白虎之前參加杭州亞運會，由於韓國隊最終擊敗中華隊奪冠，因此免除兵役資格；不過，去年賽季，他就因傷只出賽62場，年初代表韓國參加經典賽，對戰澳洲時因跑壘慶祝，結果被刺殺在二壘，成為一大話題。然而今年韓職賽季，他其實表現也不盡理想，據說患了「恐慌症」，出賽71場，打擊率2成65，8支全壘打，39分打點，不過，韓媒仍表示，他的受傷不僅影響到自己，也很可能影響到球隊。
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