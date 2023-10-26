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中職／獅隊季後首戰 林逸欣、芮鯊在地「聲」援

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒季後挑戰賽將在28日於台南市立棒球場開打，由地主隊統一獅隊邀請到台南在地音樂才女「林逸欣Shara」、「芮鯊 RapShark」到場聲援。圖／統一獅隊提供
中華職棒季後挑戰賽將在28日於台南市立棒球場開打，由地主隊統一獅隊邀請到台南在地音樂才女「林逸欣Shara」、「芮鯊 RapShark」到場聲援。圖／統一獅隊提供

中華職棒季後挑戰賽將在28日於台南市立棒球場開打，由地主隊統一獅隊迎戰客隊樂天桃猿隊，本次獅隊季後賽以「Lions Win 4 Tainan」為口號，首場賽事更邀請到台南在地音樂才女「林逸欣Shara」、「芮鯊 RapShark」到場聲援，用台南人的聲音為台南球隊集氣。

出身於台南、近期推出新專輯的「音樂女神」林逸欣，談到受邀擔綱賽前表演嘉賓是止不住的歡喜，二話不說即答應邀約，並表示自己童年時常與父親一起看棒球，因為是台南人，當然也是支持統一獅；雖然長大後因念書、工作無法時常關注職棒，但對於能夠在家鄉踏上踏上小時候憧憬過的草皮與紅土來為統一獅表演、加油，除了興奮更是滿滿的開心與榮耀。

而擅長演奏樂器的林逸欣不只對小提琴及鋼琴相當拿手，就連古箏、木吉他、電吉他、烏克麗麗、爵士鼓也難不倒，也經常在音樂作品中融入精湛的樂器演奏。為了到臺南棒球場為喜愛的在地球隊獅吼聲援，林逸欣也將準備了現場小提琴演奏與新專輯歌曲要來為獅隊打氣，用美妙的音樂與歌聲來聲援家鄉的驕傲。

除了賽前請到音樂女神，場外更有「饒舌鯊魚」芮鯊 RapShark到場讚聲應援，不僅同樣為土生土長台南人，芮鯊也是名符其實的超級獅迷，時常可以見到她身穿統一獅球衣登台演出，更在個人Instagram上發文寫道：「我會一直穿統一獅周邊直到他們注意到我」，並獲得官方小編回應。

芮鯊秉持著「用嘻哈的態度做自己想做的音樂」之理念，創作了許多不同風格如Boombap、雷鬼、後搖、獨立搖滾、Synth Pop等的作品，擅長用韻腳和旋律串起犀利的歌詞、發揮中文、台語特有的聲調音樂性。

本回獅隊季後挑戰賽，芮鯊 RapShark將於場外舞台區進行30分鐘戶外演出，期盼能用自己的創作與獅迷精神，為獅子軍帶來與眾不同的力量、與最喜歡的球隊一起為守護台南主場。

中華職棒季後挑戰賽將在28日於台南市立棒球場開打，由地主隊統一獅隊邀請到台南在地音樂才女「林逸欣Shara」、「芮鯊 RapShark」到場聲援。圖／統一獅隊提供
中華職棒季後挑戰賽將在28日於台南市立棒球場開打，由地主隊統一獅隊邀請到台南在地音樂才女「林逸欣Shara」、「芮鯊 RapShark」到場聲援。圖／統一獅隊提供

統一獅 棒球 樂天桃猿

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