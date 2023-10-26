聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／多了新身分 梁家榮拚季後賽專注守備
樂天桃猿隊梁家榮今年以3成38打擊率拿下個人生涯第一座打擊獎項，但備戰即將到來的季後挑戰賽，他更專注在守備上「不要造成球隊的負擔」。
今年對梁家榮來說是特別的一年，上半季打擊低潮又遇到右斜腹肌受傷，本以為與打擊獎項絕緣，不料下半季更改打擊姿勢，從抬腳變成不抬腳，成績開始爆發，最特別的是9月下旬還迎來兒子的出生。
「現在還沒有得獎的感覺。」梁家榮表示，目前專心在準備季後挑戰賽，無暇他顧，「之前也不敢想，覺得離我太遠。」
決定在球季中間更換打擊動作，梁家榮表示，自己已經沒有退路，再打不好或許就沒有機會，「換動作不痛苦，打不好才痛苦，之前感覺很迷惘，現在有找到前進的方向。」
這是梁家榮第3次打季後賽，前兩次都在總冠軍賽，這次從季後挑戰賽打起，除此之外還有一大不同，梁家榮說：「身份不一樣，現在有了孩子、老婆，更想要為了家庭去拚。」
面對季後賽，梁家榮心情還是保持緊繃，最擔心是守備，「因為今年守備沒那麼穩，要好好加油，不要造成球隊的負擔。」梁家榮今年三壘守備率0.925，是個人自2016年以來最低。
MLB季後賽對戰表
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言