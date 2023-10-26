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中職／多了新身分 梁家榮拚季後賽專注守備

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊梁家榮。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊梁家榮。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿梁家榮今年以3成38打擊率拿下個人生涯第一座打擊獎項，但備戰即將到來的季後挑戰賽，他更專注在守備上「不要造成球隊的負擔」。

今年對梁家榮來說是特別的一年，上半季打擊低潮又遇到右斜腹肌受傷，本以為與打擊獎項絕緣，不料下半季更改打擊姿勢，從抬腳變成不抬腳，成績開始爆發，最特別的是9月下旬還迎來兒子的出生。

「現在還沒有得獎的感覺。」梁家榮表示，目前專心在準備季後挑戰賽，無暇他顧，「之前也不敢想，覺得離我太遠。」

決定在球季中間更換打擊動作，梁家榮表示，自己已經沒有退路，再打不好或許就沒有機會，「換動作不痛苦，打不好才痛苦，之前感覺很迷惘，現在有找到前進的方向。」

這是梁家榮第3次打季後賽，前兩次都在總冠軍賽，這次從季後挑戰賽打起，除此之外還有一大不同，梁家榮說：「身份不一樣，現在有了孩子、老婆，更想要為了家庭去拚。」

面對季後賽，梁家榮心情還是保持緊繃，最擔心是守備，「因為今年守備沒那麼穩，要好好加油，不要造成球隊的負擔。」梁家榮今年三壘守備率0.925，是個人自2016年以來最低。

梁家榮 樂天桃猿

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