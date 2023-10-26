聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／18歲林佳緯季後挑戰賽入列 出賽就能寫紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊林佳緯。圖／統一獅隊提供，資料照
統一獅隊林佳緯。圖／統一獅隊提供，資料照

中華職棒季後挑戰賽將於28日開打，統一獅隊與樂天桃猿隊28人名單今天出爐，獅隊洋投選擇中捨棄布萊威，今年季中選秀才選進的林佳緯也列入名單，若獲得出賽機會，將刷新季後賽（含總冠軍賽）野手最年輕出賽紀錄。

布萊威今年在一軍7場出賽拿下3勝3敗、防禦率3.95，表現不算太差，對戰猿隊先發1場6局失1分，表現也不錯，但最終獅隊選擇布雷克、克維斯、蘭道爾。

布雷克、克維斯是獅隊前兩號先發投手，本季都吃了100局以上，穩定度值得信賴，蘭道爾出賽7場拿下5勝2敗，防禦率2.91，而且有2場是擔任後援，角色彈性。

獅隊名單中不少新血，包含19歲的左投林詔恩、內野手黃勇傳，以及18歲的林佳緯，林佳緯若有機會在季後挑戰賽亮相，將打破原本陳子豪在總冠軍賽的19歲81天季後賽最年輕野手出賽紀錄。

而季後挑戰賽最年輕野手出賽紀錄為陳文杰的20歲又9天，黃勇傳也有機會突破此一紀錄；季後挑戰賽最年輕投手出賽則是陳柏豪的18歲又266天，林詔恩可望超越王玉譜成為獅隊隊史最年輕投手。

林佳緯 布雷克 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／季後挑戰賽28人名單出爐！獅隊外野手有亮點

中職／布萊威7局11K斷龍3連勝 伍鐸2.1局補足年資

中職／林佳緯首安、首打點出爐 寫獅隊第二年輕紀錄

中職／林佳緯首打席嚇學長一跳 林吳晉瑋直呼有氣勢

相關新聞

棒球／「比場上關鍵時刻還緊張」經典賽國手鄭宗哲求婚成功

世界棒球經典賽國手、目前效力美職海盜隊2A的鄭宗哲今天在個人社群宣布好消息，他向女友求婚成功，他表示：「比場上的關鍵時刻還緊張。」 現年22歲的鄭宗哲今年參加經典賽擔任開路先鋒，表現出色獲球迷肯

棒球／陳偉殷更新近況：復健就像爬越高底起伏的山丘

因肩膀傷勢已2年多未在前線實戰的陳偉殷，去年6月底被日職阪神虎釋出後仍持續復健，希望能再重回球場，今天也在個人粉絲團回報復健心情，「就像是要爬越一段又一段高低起伏的山丘。」 陳偉殷曾在今年初受訪

日職／日職選秀 徐翔聖獲養樂多第一指名

鶯歌工商台日混血投手徐翔聖在今年日本職棒育成選秀中，獲得養樂多隊第一指名，成為史上首位獲選的台灣高中生，近年日職球團對台...

中職／票數未能過半 今年東山再起獎從缺

中華職棒例行賽季結束，年度獎項票選也將在明天截止，由聯盟選出的東山再起獎今天宣布從缺，中斷連續3年有人獲獎的紀錄，據了解...

壘球／U15世界盃女壘中華隊單局灌6分 扣倒菲律賓晉4強

U15世界盃女壘賽今天進行複賽第2戰，中華隊在第4局灌進6分超前比分、提前奠定勝基，加上中繼投手郭俐妤後援3.2局好投，...

中職／季後賽首戰對猛獅 威能帝：1到9棒都不能鬆懈

中職季後挑戰賽將在明天於台南棒球場開打，首戰先發投手今天出爐，統一獅隊推出「大醫生」布雷克，樂天桃猿隊則由威能帝把關，威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。