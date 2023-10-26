中職／18歲林佳緯季後挑戰賽入列 出賽就能寫紀錄

中華職棒季後挑戰賽將於28日開打，統一獅隊與樂天桃猿隊28人名單今天出爐，獅隊洋投選擇中捨棄布萊威，今年季中選秀才選進的林佳緯也列入名單，若獲得出賽機會，將刷新季後賽（含總冠軍賽）野手最年輕出賽紀錄。

布萊威今年在一軍7場出賽拿下3勝3敗、防禦率3.95，表現不算太差，對戰猿隊先發1場6局失1分，表現也不錯，但最終獅隊選擇布雷克、克維斯、蘭道爾。

布雷克、克維斯是獅隊前兩號先發投手，本季都吃了100局以上，穩定度值得信賴，蘭道爾出賽7場拿下5勝2敗，防禦率2.91，而且有2場是擔任後援，角色彈性。

獅隊名單中不少新血，包含19歲的左投林詔恩、內野手黃勇傳，以及18歲的林佳緯，林佳緯若有機會在季後挑戰賽亮相，將打破原本陳子豪在總冠軍賽的19歲81天季後賽最年輕野手出賽紀錄。

而季後挑戰賽最年輕野手出賽紀錄為陳文杰的20歲又9天，黃勇傳也有機會突破此一紀錄；季後挑戰賽最年輕投手出賽則是陳柏豪的18歲又266天，林詔恩可望超越王玉譜成為獅隊隊史最年輕投手。

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