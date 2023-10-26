中職／打貓高手廖健富第4次打季後賽 1感受截然不同

樂天桃猿隊共帶了4名「捕手」進入今年季後挑戰賽，實際上廖健富今年出賽111場都以指定打擊為主，僅有6場守備都在一壘，專心打擊的結果造就生涯第一次打擊個人獎入袋，他也期待面對更高張力的季後賽。

猿隊今年季後挑戰賽將以「下剋上」的身分，面對統一獅隊先落後1敗，要在剩下4場裡取得3勝才能晉級總冠軍賽，幾乎沒有犯錯空間。

廖健富過去打過3次總冠軍賽（2018、19、22），但第1次以挑戰者的身份進入季後挑戰賽，他說：「沒有退路，只能放手一搏，之前都是在前面等，現在在後面追，感覺很不一樣。」

「季後賽張力一定更大。」廖健富對此有心理準備，「季賽怎麼面對，就保持一樣的方式去做。」

廖健富季賽對統一獅隊打得頗有心得，對戰打擊率3成30、整體攻擊指數0.980，若放大到生涯，更是對戰打擊率3成63、整體攻擊指數1.016的誇張數據，堪稱「打貓」高手。

廖健富認為，自己不會去在意數據，「做好自己的功課、教練交代的事情，結果怎麼樣就放一邊。」

廖健富今年以83分打點拿下打點王，全壘打22發則以1轟之差輸給吉力吉撈．鞏冠，3成13打擊率排名聯盟第4，但他更開心的是出賽111場，生涯首度出賽數滿百，廖健富說：「最重要是身體健康，比獎項更重要，沒有出賽就沒有成績。」

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