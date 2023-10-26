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中職／桃猿季後挑戰賽3洋投捨霍爾 陳克羿也被排除

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒季後挑戰賽將自28日開打，樂天桃猿隊今天在桃園棒球場練球。記者蘇志畬／攝影
中華職棒季後挑戰賽將自28日開打，樂天桃猿隊今天在桃園棒球場練球。記者蘇志畬／攝影

中華職棒季後挑戰賽將自28日開打，樂天桃猿隊今天在桃園棒球場練球，總教練曾豪駒也做出洋將取捨，留下威能帝、道博格、豪勁，捨棄霍爾，年輕投手方面陳克羿這階段不帶入。

猿隊今天下午2點開始團隊訓練，明天早上訓練完後就將啟程到台南備戰與統一獅隊交手，季後挑戰賽28人名單預計在今天下午公布，猿隊教練團今天開會做出最後決定。

由於季後賽只能帶入3名洋將，人選勢必有取捨，曾豪駒解釋，霍爾的近況沒有那麼理想，現階段沒有選擇他，豪勁則是在最後幾場對中信兄弟的比賽有展現壓制力以及求勝心。

以季後挑戰賽最多打滿4場來看，猿隊先發輪值會是2洋、2土，但終結者不會是固定人選，豪勁雖然季初是設定終結者，但近期已經轉型，猿隊最後一局由多人把關，曾豪駒也表示，季後挑戰賽終結者會看對戰去選擇，「調度要比較快一點。」

陳克羿未能卡進這一輪的本土先發輪值中，曾豪駒表示，考量到他對戰獅隊的成績（2場、防禦率6.00）沒那麼理想，這階段沒有帶他，讓他在後面準備。

曾豪駒 樂天桃猿 統一獅

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