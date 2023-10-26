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棒球／「比場上關鍵時刻還緊張」經典賽國手鄭宗哲求婚成功
世界棒球經典賽國手、目前效力美職海盜隊2A的鄭宗哲今天在個人社群宣布好消息，他向女友求婚成功，他表示：「比場上的關鍵時刻還緊張。」
現年22歲的鄭宗哲今年參加經典賽擔任開路先鋒，表現出色獲球迷肯定。今年從小聯盟高階1A升到2A，在2A出賽66場累積4轟、25分打點、13次盜壘，打擊率0.251。結束小聯盟賽季後再度披上中華隊戰袍，征戰杭州亞運，兩度對決南韓8打數4安打，可惜最後只拿下銀牌。
鄭宗哲今天發布自己在東京迪士尼求婚的照片並寫道，「準備了很久的日本行，也完成了人生的一大部分，非常的緊張。比任何在場上的關鍵時刻還緊張，未來的日子我們就繼續學習！繼續向前！也謝謝家人們的祝福。」
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