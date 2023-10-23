中職／兄弟沒進季後賽但招牌守備沒垮 全季僅56E破自己紀錄
中信兄弟隊今天以2：4輸給統一獅隊，今年120場賽季至此畫下句點，今年沒有季後賽可打，但打破一項鬼神紀錄，全季團隊僅發生56次失誤、守備率0.987，由兄弟突破兄弟，再一次改寫聯盟新猷。
團隊年度最少失誤榜單上被黃衫軍洗榜，原本的前三名依序是2021年兄弟73次、2022年兄弟78次、2019年兄弟89次，2002年興農牛及1993年兄弟象隊也都是89次，但皆為90場賽季。
兄弟今天完成全季120場賽事，此役1次失誤，為游擊手張仁瑋在第6局的接球失誤，團隊本季以56次失誤結算，比起自己保有的舊紀錄大幅減少17次，銅牆鐵壁般的守備依舊是兄弟的金字招牌；若以團隊守備率來看，原紀錄為2021年兄弟0.984，本季也以0.987打破。
兄弟本季共有76場0失誤的比賽，單場最多則是3次失誤、共2場；其他4隊的0失誤賽事，味全龍隊是66場、富邦悍將隊58場、統一獅隊52場、樂天桃猿隊36場。
不只兄弟以全季56次失誤空降史上最強守備，龍隊本季76次失誤，也進入榜單第3位，擠落2022年的兄弟。
團隊年度最少失誤
2023 中信兄弟 56
2021 中信兄弟 73
2023 味全龍 76
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