中職／王念好開張首安打、首打點 高國輝快遞紀念球

樂天桃猿隊啟動練兵模式，依然暴打14支安打，以5：2擊敗富邦悍將隊，悍將新秀王念好單場3次上壘，第7局的生涯首安一併開張首打點，賽後由轉任教練的高國輝將首安球交給他象徵傳承。

猿隊昨天確定拿到季後賽門票，包括周一補賽限定的第28人在內，今天陣容異動9升8降，林子偉也在這波異動中重返一軍。

猿隊打線有效串聯，前5局有4局有分數進帳，老將林智平擔任先發第4棒、一壘手，繳出3安打猛打賞，本季的第1、2、3支安打一直等到球季尾聲才同場開張；成晉雙安都有打點進帳，廖健富在4局下的安打也為自己再掃回第83分打點，在打點榜上雄踞領先。

猿隊打線逞威，悍將先發投手郭俊麟投4局被敲11安打、失5分（責失4分）退場，最終吞下本季第7敗。

悍將前6局分數掛蛋，第一指名的王念好擔任先發第2棒、一壘手，第7局在一、二壘有人時敲出生涯首安，首打點也一併開張，8局上陳真敲出陽春砲。

富邦悍將隊新秀王念好。圖／富邦悍將隊提供

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