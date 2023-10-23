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中職／恰總「扛責說」 兄弟領隊：整個球團都會檢討

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟總教練彭政閔。記者余承翰／攝影
中信兄弟總教練彭政閔。記者余承翰／攝影

身為二連霸之師，中信兄弟隊今年打不進季後賽，挑戰三連霸之路以沒拿到門票作收，總教練彭政閔昨天賽後的「我一人扛責說」引起熱議，領隊劉志威今天對此表示，整個球團會做檢討，思考怎樣讓團隊進步。

兄弟今年走得跌撞，下半季雖有打進季後賽的希望，仍在昨天輸給樂天桃猿隊後確定奇蹟破滅，這是僅是兄弟近10年來第2次無緣爭冠。

彭政閔昨天賽後受訪，表示責任在於他一人，自己將會負起全責，今天也透露有與領隊聊到今年缺失，對於來年規畫未明說，僅說若球團有更好人選，自己會尊重。

劉志威表示，「今年賽季大家都盡力了，雖然所有教練與球員們都拚戰到最後，可是沒有進入到季後賽，整個球團都會做檢討。怎麼讓大家持續進步，這也是我們下一步要做的事情。」

彭政閔 樂天桃猿 中信兄弟

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