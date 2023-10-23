中職／恰總「扛責說」 兄弟領隊：整個球團都會檢討
身為二連霸之師，中信兄弟隊今年打不進季後賽，挑戰三連霸之路以沒拿到門票作收，總教練彭政閔昨天賽後的「我一人扛責說」引起熱議，領隊劉志威今天對此表示，整個球團會做檢討，思考怎樣讓團隊進步。
兄弟今年走得跌撞，下半季雖有打進季後賽的希望，仍在昨天輸給樂天桃猿隊後確定奇蹟破滅，這是僅是兄弟近10年來第2次無緣爭冠。
彭政閔昨天賽後受訪，表示責任在於他一人，自己將會負起全責，今天也透露有與領隊聊到今年缺失，對於來年規畫未明說，僅說若球團有更好人選，自己會尊重。
劉志威表示，「今年賽季大家都盡力了，雖然所有教練與球員們都拚戰到最後，可是沒有進入到季後賽，整個球團都會做檢討。怎麼讓大家持續進步，這也是我們下一步要做的事情。」
MLB季後賽對戰表
▪ 國聯主場必勝、美聯客場不敗成對比 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言