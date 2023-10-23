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中職／打數和「滷蛋」有優勢 廖健富扛首棒搶雙冠王有10打數機會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊廖健富。本報資料照片
樂天桃猿隊廖健富。本報資料照片

今年3張季後賽門票全數底定，例行賽最後4場比賽，焦點只剩個人獎項競逐，樂天桃猿隊今天啟用廖健富生涯首度先發打第一棒，衝刺全壘打王。

廖健富目前以82分打點居領先位置，排名第2的劉基鴻80分打點，而龍隊的例行賽已全部結束，排名第3的蘇智傑為76分打點，獅隊連同今天在內剩下2場比賽，追趕機率也不高，廖健富的打點王幾乎已經入手。

廖健富還有機會挑戰雙冠王，22轟的他，距離龍隊吉力吉撈．鞏冠僅差1轟，且少了10打數，若廖健富在9打數內敲出1轟，就可直接「關機」作收全壘打王；若廖健富在第10打數開轟，兩人同為388打數敲出23轟，則比較全壘打的打點數，而廖健富目前22轟為43分打點，吉力吉撈．鞏冠的23轟則是打下34顆「滷蛋」，將由廖健富勝出。

廖健富生涯共在第一棒的位置3打席、2打數沒有安打，先發第一棒則是初體驗，今天對富邦悍將隊則是推出郭俊麟先發。

廖健富 吉力吉撈

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