快訊

月薪僅八萬日幣 他美碩士、日博士雙頭銜卻成「高學歷難民」

章子怡、汪峰離婚傳「男方出軌嫩模」 陸網更吃驚：兩人啥時有兒子了？

快買！高CP值590元Type-C版EarPods蘋果官網上架 1原因大勝1.8萬元耳機

中職／龍隊總冠軍賽天母票價公布 最貴1880、最便宜880

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊公布總冠軍賽主場票價。圖／味全龍隊提供
味全龍隊公布總冠軍賽主場票價。圖／味全龍隊提供

味全龍隊以下半季冠軍、全年勝率第一直通總冠軍賽，今天公布台灣大賽專屬主視覺以及售票辦法，前兩戰內野票價最高1880元、最低880元。

龍隊延續年度主軸「龍眾一心」，冠軍戰口號喊出「One Heart for Dragons」，希望集結所有龍隊球員、球團與龍迷力量，並以此打造冠軍戰專屬主視覺，展現無畏決心全力以赴爭取拋出紅色彩帶的榮耀。此外，為了以最「威猛」的氣勢迎戰對手，除了原有吉祥物「威弟」，官方也曝光總冠軍賽期間將有全新吉祥物「猛哥」首度登場，與威弟在設定上為雙胞胎的哥倆戰將，屆時將攜手與「每日Ｃ小龍女」同台為龍隊應援助陣。

龍隊5場主場都選定天母棒球場，分別是第一戰11月4日、第二戰11月5日、第五戰11月10日、第六戰11月11日及第七戰11月12日，第1、2、6戰為假日票價，第5、7戰則為平日票價。

第一、二戰一般席位最高為內野熱/特區1880元，最低內野經濟區880元，兩場次入場贈品分別為「DragonsComing應援T」及全新吉祥物設計「猛哥應援法披」，凡購買有價票球迷不分區域均可至贈品發贈處領取每人一件。

第五戰、第六戰贈品將於後續公布，第七戰則無入場贈品，當日全區票價將比照平日票價；另總冠軍戰期間票價皆不分全票、半票，優惠票僅販售身心敬老票，天母棒球場採全主場制，一、三壘側座位皆為龍隊主場並可站立應援。

售票時間將於10月26日中午12點起開放天母季票會員優先購票（享購票折扣100元），10月27日早上10:00起開放狂龍軍主卡會員優先購票（享購票折扣100元），並於10月27日下午4點起在味全龍官方售票網、味全龍售票APP、全台全家便利商店「FamiPort」、7-11「ibon」同步開放，預售剩餘票券提供現場購票唯不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售票。

每場比賽皆需完成正規9局，已進行之比賽如未滿五局可退票，滿五局以上即不可退票，唯比賽將保留並補賽打滿九局，但無須進行之比賽將全面退票。

味全龍 棒球 台灣大賽

延伸閱讀

中職／獅隊公布季後挑戰賽售票 最貴1500、最便宜800

中職／季後挑戰賽10月28日開打 味全龍以逸待勞5主場都選天母

中職／味全龍強勢竄起 鋼龍和布里悍是關鍵因子

中職／龍隊封王啦啦隊長琪琪呼拉圈也奪冠 卻預告要引退了

相關新聞

大巨蛋近照曝光！ 打者之眼已補上 網友敲碗：期待11月能進場看球

台北市大巨蛋棒球場即將啟用，目標年底打亞錦賽，球場內最新照片在網路上曝光，除了打者之眼已經補上，先前椅子上的白色椅套均拆...

中職／季後挑戰賽10月28日開打 味全龍以逸待勞5主場都選天母

樂天桃猿隊昨天確定搭上季後賽末班車，今年打進季後賽的3支球隊全數底定，中職聯盟今天公布賽程，確定季後挑戰賽將從10月28...

中職／龍隊總冠軍賽天母票價公布 最貴1880、最便宜880

味全龍隊以下半季冠軍、全年勝率第一直通總冠軍賽，今天公布台灣大賽專屬主視覺以及售票辦法，前兩戰內野票價最高1880元、最...

中職／樂天女孩琳妲突襲隊友IG珍藏 林襄內容竟然是....

樂天桃猿啦啦隊近日推出2023年全新單曲《Ready Go》，成員琳妲在個人YT發布MV拍攝幕後花絮，突襲各女孩的IG珍藏，其中林襄的內容相當出人意料。 琳妲先前在明星賽請林襄寫出最喜歡的球員，

中職／李多慧商品紅到日本 笑稱自己是「已售罄的女人」

樂天桃猿啦啦隊女神李多慧先前到日職樂天金鷲隊主場應援，她也在個人YT發布日本行Vlog，透露台、日、韓啦啦隊文化的不同。 樂天金鷲和桃猿屬同集團，李多慧這次和林襄、菲菲及李昀到日本仙台市的宮城球

中職／桃猿搶下季後賽門票 例行賽剩2場要續拚個人獎

中職樂天桃猿隊確定拿下季後賽門票，接下來剩2場例行賽，總教練曾豪駒表示會讓球員調整，但有個人獎項者會繼續拚。梁家榮目前暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。