中職／龍隊總冠軍賽天母票價公布 最貴1880、最便宜880

味全龍隊以下半季冠軍、全年勝率第一直通總冠軍賽，今天公布台灣大賽專屬主視覺以及售票辦法，前兩戰內野票價最高1880元、最低880元。

龍隊延續年度主軸「龍眾一心」，冠軍戰口號喊出「One Heart for Dragons」，希望集結所有龍隊球員、球團與龍迷力量，並以此打造冠軍戰專屬主視覺，展現無畏決心全力以赴爭取拋出紅色彩帶的榮耀。此外，為了以最「威猛」的氣勢迎戰對手，除了原有吉祥物「威弟」，官方也曝光總冠軍賽期間將有全新吉祥物「猛哥」首度登場，與威弟在設定上為雙胞胎的哥倆戰將，屆時將攜手與「每日Ｃ小龍女」同台為龍隊應援助陣。

龍隊5場主場都選定天母棒球場，分別是第一戰11月4日、第二戰11月5日、第五戰11月10日、第六戰11月11日及第七戰11月12日，第1、2、6戰為假日票價，第5、7戰則為平日票價。

第一、二戰一般席位最高為內野熱/特區1880元，最低內野經濟區880元，兩場次入場贈品分別為「DragonsComing應援T」及全新吉祥物設計「猛哥應援法披」，凡購買有價票球迷不分區域均可至贈品發贈處領取每人一件。

第五戰、第六戰贈品將於後續公布，第七戰則無入場贈品，當日全區票價將比照平日票價；另總冠軍戰期間票價皆不分全票、半票，優惠票僅販售身心敬老票，天母棒球場採全主場制，一、三壘側座位皆為龍隊主場並可站立應援。

售票時間將於10月26日中午12點起開放天母季票會員優先購票（享購票折扣100元），10月27日早上10:00起開放狂龍軍主卡會員優先購票（享購票折扣100元），並於10月27日下午4點起在味全龍官方售票網、味全龍售票APP、全台全家便利商店「FamiPort」、7-11「ibon」同步開放，預售剩餘票券提供現場購票唯不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售票。

每場比賽皆需完成正規9局，已進行之比賽如未滿五局可退票，滿五局以上即不可退票，唯比賽將保留並補賽打滿九局，但無須進行之比賽將全面退票。

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