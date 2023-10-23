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中職／樂天女孩琳妲突襲隊友IG珍藏 林襄內容竟然是....

聯合新聞網／ 綜合報導
林襄。 截圖自林襄IG
林襄。 截圖自林襄IG

樂天桃猿啦啦隊近日推出2023年全新單曲《Ready Go》，成員琳妲在個人YT發布MV拍攝幕後花絮，突襲各女孩的IG珍藏，其中林襄的內容相當出人意料。

琳妲先前在明星賽請林襄寫出最喜歡的球員，結果她寫馬傑森，後來這段戀情也被公開。這次琳妲突襲林襄的IG珍藏，結果發現幾乎都是女性的照片，只有1張是藝人坤達，典藏則都是小時候照片。

林襄日前透露和馬傑森「沒什麼聯絡了」，馬傑森則在昨天重返一軍，面對中信兄弟隊擔任先發第7棒，鎮守游擊。他總共4打數2安打，選到1次保送，貢獻4分打點寫個人生涯新高，獲選單場MVP，也幫助球隊打進季後挑戰賽。

林襄 馬傑森

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