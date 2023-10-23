中職／李多慧商品紅到日本 笑稱自己是「已售罄的女人」

樂天桃猿啦啦隊女神李多慧先前到日職樂天金鷲隊主場應援，她也在個人YT發布日本行Vlog，透露台、日、韓啦啦隊文化的不同。

樂天金鷲和桃猿屬同集團，李多慧這次和林襄、菲菲及李昀到日本仙台市的宮城球場出差，李多慧認為樂天女孩都很漂亮，但菲菲的長相是她最喜歡的。李多慧到球場後先逛商品部，發現自己的商品都賣完，笑稱自己是「已售罄的女人」。

李多慧也介紹各國應援不同之處，日本啦啦隊不會在應援舞台應援，而是在觀眾席臨時搭建的舞台。她認為日本的啦啦隊力度比較強，台灣則介在日本和韓國之間。

商品推薦