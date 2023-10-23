中職／桃猿搶下季後賽門票 例行賽剩2場要續拚個人獎

中職樂天桃猿隊確定拿下季後賽門票，接下來剩2場例行賽，總教練曾豪駒表示會讓球員調整，但有個人獎項者會繼續拚。梁家榮目前暫居打擊王，而廖健富落後吉力吉撈．鞏冠1發全壘打。

中華職棒樂天桃猿隊昨天擊敗中信兄弟，確定取得季後賽門票，將與統一7-ELEVEn獅隊打4戰3勝制季後挑戰賽，季後挑戰賽將於28日在台南棒球場開打。

桃猿隊今天、明天還有最後2場例行賽，總教練曾豪駒昨天賽後受訪時表示，接下來幾天會讓球員調整，身上有傷的球員會休息，有個人獎項機會的球員則會讓他們繼續在場上拚。

桃猿隊內野手梁家榮昨天賽後以打擊率3成36暫居打擊王，排名第2的是獅隊外野手陳傑憲、打擊率3成16，獅隊也僅剩下2場例行賽；曾豪駒表示，會評估一下領先差距大不大，如果差距大也傾向讓梁家榮休息，畢竟他也征戰一整年了，身體上多少有點不舒服，如果許可就會讓他休息。

味全龍隊例行賽事已經結束，龍隊野手吉力吉撈．鞏冠以23發全壘打暫居全壘打王，桃猿隊廖健富目前22轟，有機會把握最後2場機會拚全壘打王；廖健富目前也以82分打點暫居打點王，桃猿隊野手陳晨威以22盜居盜壘王。

桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，原本昨天賽前公布的先發投手將是曾仁和，但昨天賽後聯盟公告，桃猿隊表示曾仁和腰部不適，今天先發投手改為陳鴻文。

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