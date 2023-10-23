中職／獅隊公布季後挑戰賽售票 最貴1500、最便宜800

中華職棒本周末迎接季後賽開打，季後挑戰賽於10月28日在台南棒球場揭開序幕，獅隊今天公布主場售票，最貴的鑽石席1500元，一般席次的內野搖滾區為1300元，最便宜的外野則是800元。

獅隊以上半季冠軍取得季後賽門票，在季後挑戰賽「保底」1勝，形成4戰3勝制，3場主場分別是10月28日、10月30日、10月31日，都於台南球場進行。

獅隊今天公布售票辦法，3場主場賽事將於全台統一超商ibon售票系統開賣，豪華季票優先購票為10月23日18:00至19:59，一般季票優先購票10月23日20:00至21:59，2023年獅卡會員優先購票10月24日12:00至17:59，兆豐聯名卡優先購票10月24日18:00至23:50，全面開賣10月25日中午12點起。

獅隊將在季後挑戰賽穿上台南400聯名球衣出賽，該件球衣以「大橘」為象徵，今年例行賽穿上這件球衣的當周出賽拿下全勝佳績，其中包括再見安打精彩賽事，季後挑戰賽主場賽事也推出「台南400聯名大橘毛巾」及「台南400聯名大橘運動束口袋」，凡當日賽事購票進場球迷均可獲得該系列贈品一組。

最受球迷關注的票價，特殊席次以鑽石席1500元開價最高，家庭席、球探席以人次計算都是1400元，一般席次內野門票則從900到1300元，外野為800元。

去年季後挑戰賽由中信兄弟、味全龍隊交手，兄弟在台中洲際球場的主場賽事最貴700元、最便宜300元，龍隊在天母則是最貴1280元、最便宜880元。 中華職棒季後挑戰賽將於10月28日在台南棒球場揭開序幕，獅隊今天公布主場售票。圖／統一獅隊提供 中華職棒季後挑戰賽將於10月28日在台南棒球場揭開序幕，獅隊今天公布主場售票。圖／統一獅隊提供

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