中職／季後挑戰賽10月28日開打 味全龍以逸待勞5主場都選天母
樂天桃猿隊昨天確定搭上季後賽末班車，今年打進季後賽的3支球隊全數底定，中職聯盟今天公布賽程，確定季後挑戰賽將從10月28日打起，拿到總冠軍賽直達車票的味全龍隊，則是5場都選定天母球場。
龍隊以下半季冠軍、年度勝率第一直接晉級台灣大賽，猿隊則在昨天擊敗中信兄弟隊後，拿到第3張季後賽門票，將與上半季冠軍統一獅隊爭奪另一張台灣大賽門票。
獅隊因季冠軍在季後挑戰賽先「保底」1勝，系列賽形成4戰3勝制，系列賽將從10月28日打起、沒有移動日，獅隊握有第1、3、4場主場，猿隊唯一主場為10月29日的第2戰，在桃園球場迎戰。
7戰4勝制總冠軍賽將在11月4日開打，龍隊握有5場主場，全部選定天母，等待獅、猿殺出一方。
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