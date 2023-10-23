中職／猿逆轉勝 闖進季後賽

去年總冠軍賽4連敗輸給中信兄弟隊，樂天桃猿隊以為夢魘要重現，然而季末最後4場對戰兄弟，在2連敗後拿下2連勝，成功取得第3張季後賽門票，總教練曾豪駒說：「球員有撐下去。」丟掉連霸門票的彭政閔沉重說：「我會負起全責。」

昨晚回到桃園主場，猿隊中間一度被打下6分大局，靠打線後段反撲，以11：9拿下勝利，隊史（含前身）第12次闖進季後賽，也是第2次從季後挑戰賽打起，今年也要挑戰樂天集團接手後第一冠。

「有點台灣大賽的張力。」曾豪駒賽後表示：「去年冠軍賽被對手4：0，這次大家壓力都很大，前面2場結果不如預期，但球員有撐下去，季後賽繼續加油。」

兄弟則是三連霸夢碎，自2014年起，9個球季有8次打進台灣大賽，唯一中斷是2018年，過去兩年更是在總冠軍賽締造8連勝，今年衛冕之路在最後關頭喪失機會。

賽後教練團閉門開會檢討，總教練彭政閔表示：「沒打進季後賽是我一個人的問題，我會負起全責。」恰總更進一步說：「球季結束後，我會把該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任。」

今年中華職棒季後賽組合全數出爐，包辦下半季冠軍、年度第一的味全龍隊直升總冠軍賽，季後挑戰賽由統一獅隊對上猿隊，獅隊在4戰3勝制中將先取得1勝，28日在台南棒球場開打，連戰4天。

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