中職／4場熱鬥勾起台灣大賽回憶 曾總：兄弟是可敬對手

樂天桃猿隊今晚以11：9擊敗中信兄弟隊，在火力對決中逆轉勝，最後與兄弟連4場正面對決以2勝2敗作收，取得季後賽門票，猿隊總教練曾豪駒：「有點台灣大賽的張力。」

猿隊今天前2局攻下4分，然而兄弟在3局上攻下6分逆轉比數，猿隊熄火了2局，直到5局下再次攻破艾士特，一口氣得到4分逆轉，後續6、7局也攻下3分擴大領先，讓8局上兄弟的3分反撲沒能造成傷害。

這場比賽打得拉鋸，曾豪駒表示：「兄弟是可敬的對手，雙方互相咬住、給對方壓力，但球員做到了。」

第5局能夠逆轉，其中包含陳俊秀短打造成對手失誤，壘包上兩名跑者才能跑回追平分，曾豪駒表示，那是教練團的戰術，陳俊秀也說自己可以點，「幸運的是對方投手暴傳，才能夠開啟大局。」

去年總冠軍賽猿隊被兄弟4：0橫掃出局，今年最後4場對決又一度回想起這個記憶，曾總說：「這次大家壓力都很大，前面2場結果不如預期，但球員有撐下去，季後賽繼續加油。」

中職季後賽將從10月28日的季後挑戰賽開始，由上半季冠軍統一獅隊享有第1、3、4場主場優勢，並在4戰3勝制中先保送1勝，猿隊則是隊史第2次打季後挑戰賽。

賽後中職也公布，猿隊因明天先發投手曾仁和腰部不適，改由陳鴻文擔任先發投手，曾豪駒表示，球季剩下2場，會讓傷兵先休息，如有個人獎再去拚。

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