快訊

郭台銘連署站又出事！遭爆有人花錢買個資 士檢：6人交保1人聲押禁見

0056、00878等五檔高股息ETF換股大秀來了 這檔的AI概念股可能全砍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／4場熱鬥勾起台灣大賽回憶 曾總：兄弟是可敬對手

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿馬傑森1局下敲出2分打點二壘安打。記者余承翰／攝影
樂天桃猿馬傑森1局下敲出2分打點二壘安打。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今晚以11：9擊敗中信兄弟隊，在火力對決中逆轉勝，最後與兄弟連4場正面對決以2勝2敗作收，取得季後賽門票，猿隊總教練曾豪駒：「有點台灣大賽的張力。」

猿隊今天前2局攻下4分，然而兄弟在3局上攻下6分逆轉比數，猿隊熄火了2局，直到5局下再次攻破艾士特，一口氣得到4分逆轉，後續6、7局也攻下3分擴大領先，讓8局上兄弟的3分反撲沒能造成傷害。

這場比賽打得拉鋸，曾豪駒表示：「兄弟是可敬的對手，雙方互相咬住、給對方壓力，但球員做到了。」

第5局能夠逆轉，其中包含陳俊秀短打造成對手失誤，壘包上兩名跑者才能跑回追平分，曾豪駒表示，那是教練團的戰術，陳俊秀也說自己可以點，「幸運的是對方投手暴傳，才能夠開啟大局。」

去年總冠軍賽猿隊被兄弟4：0橫掃出局，今年最後4場對決又一度回想起這個記憶，曾總說：「這次大家壓力都很大，前面2場結果不如預期，但球員有撐下去，季後賽繼續加油。」

中職季後賽將從10月28日的季後挑戰賽開始，由上半季冠軍統一獅隊享有第1、3、4場主場優勢，並在4戰3勝制中先保送1勝，猿隊則是隊史第2次打季後挑戰賽。

賽後中職也公布，猿隊因明天先發投手曾仁和腰部不適，改由陳鴻文擔任先發投手，曾豪駒表示，球季剩下2場，會讓傷兵先休息，如有個人獎再去拚。

曾豪駒 中職 陳俊秀

延伸閱讀

中職／林子偉手腕揮擊仍不舒服 林承飛右腳腫脹下二軍

中職／猿象關鍵戰道博格續放牛棚 曾總：發揮最大效應

中職／游擊拉警報！林承飛腳傷下二軍 林子偉無法歸隊

中職／李宗賢發動罕見美技 陳俊秀三殺打史上第4人

相關新聞

中職／沒進季後賽 彭政閔做完該做工作：我會負起全責

中信兄弟今晚以9：11敗給樂天桃猿隊，在最後關頭錯失季後賽門票，總教練彭政閔更沈重表示，等球季結束後做最後收尾，「我會負...

中職／連霸夢碎！奇蹟沒有發生 衛冕軍兄弟中斷連4年進季後賽

中信兄弟隊期盼的奇蹟沒能發生，縱使在對樂天桃猿隊4連戰先取2勝，然而隨著今晚輸球後吞下2連敗，確定無緣取得第3張季後賽門...

中職／暴力猿12安逆轉兄弟 隊史第12次闖進季後賽

關乎季後賽門票的關鍵戰，吸引11139人進入桃園棒球場，樂天桃猿隊今晚一度遭到反咬，暴力猿打線在後段追回，今天臨時上陣的...

中職／4場熱鬥勾起台灣大賽回憶 曾總：兄弟是可敬對手

樂天桃猿隊今晚以11：9擊敗中信兄弟隊，在火力對決中逆轉勝，最後與兄弟連4場正面對決以2勝2敗作收，取得季後賽門票，猿隊...

中職／突破！高宇杰2年來首支得點圈長打 兄弟猛攻6分

中信兄弟隊今晚面對0：4的落後，靠著3局上6支安打狂攻，打回6分逆轉樂天桃猿隊，其中高宇杰的二壘打敲回第6分，也是個人近...

中職／兄弟下放張祖恩、李振昌留德保拉 恰總有解釋

中信兄弟隊今天做出陣容調整，兩名投手張祖恩、李振昌下二軍，拉上彭識穎、陳柏豪支援，19日先發過的德保拉還在陣中，有可能明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。