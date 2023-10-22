中職／暴力猿12安逆轉兄弟 隊史第12次闖進季後賽

關乎季後賽門票的關鍵戰，吸引11139人進入桃園棒球場，樂天桃猿隊今晚一度遭到反咬，暴力猿打線在後段追回，今天臨時上陣的馬傑森單場4打點最亮眼，最終以11：9逆轉擊敗中信兄弟隊，確定拿下季後賽門票。

今天賽後，兄弟全年戰績57勝57敗5和，只剩下1場未賽，而猿隊則是59勝55敗4和，就算剩下2場全輸，猿隊戰績也確定排名年度前三，扣掉季冠軍的味全龍、統一獅隊，取得第3張季後賽門票。

猿隊去年總冠軍賽4連敗輸給中信兄弟隊，今年將是隊史（含前身）第12次闖進季後賽，第2次從季後挑戰賽打起，前一次是2008年的LaNew熊隊，遭到兄弟象隊3連勝清盤。

今晚猿隊前2局就從艾士特手中攻下4分，只不過火力沈寂了2局，而兄弟也靠著3局上的6支安打加上3次四死球，一口氣攻下6分反超前。

然而5局下艾士特續投，猿隊再次突破，無人出局兩支安打攻占得點圈，陳俊秀短打，結果艾士特傳三壘失誤，讓壘包清空、比數追平，陳俊秀也站上二壘，余德龍再敲出安打延續攻勢，馬傑森的二壘打敲回超前分，陳晨威高飛犧牲打再追加分數。

6局下猿隊又靠滿壘時的2次四死球，兵不血刃擠回2分，7局下梁家榮的本場第4安敲回1分打點，本季打擊率上升到3成36，拉開與第二名陳傑憲（3成16）的差距。

猿隊今天因林承飛腳傷，拉上馬傑森頂替先發游擊，沒想到打得嚇嚇叫，全場2安打貢獻4分打點，單場打點數寫下個人生涯新高，也收下本季首座單場MVP。

猿隊先發投手陳克羿2.1局丟掉5分，但靠隊友火力躲過敗投；兄弟先發投手艾士特4.2局被敲10支安打、丟掉8分（6分責失），被安打數、失分都是來台新高。 中信兄弟先發投手艾士特。記者余承翰／攝影

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