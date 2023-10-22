快訊

一張圖看天氣！周四前暖熱 這日變天轉濕涼高溫跌5度

中職／連霸夢碎！奇蹟沒有發生 衛冕軍兄弟中斷連4年進季後賽

台南海廢淨灘竟是這景象 志工傻眼了

中職／連霸夢碎！奇蹟沒有發生 衛冕軍兄弟中斷連4年進季後賽

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟總教練彭政閔。記者余承翰／攝影
中信兄弟總教練彭政閔。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊期盼的奇蹟沒能發生，縱使在對樂天桃猿隊4連戰先取2勝，然而隨著今晚輸球後吞下2連敗，確定無緣取得第3張季後賽門票，中斷連霸之路，也是隊史自2018年後再次與季後賽無緣。

若能完成4連戰橫掃，兄弟就可以將季後賽門票握在手中，前兩場贏球後充滿希望，然而昨天在洲際主場以6：11輸給猿隊，今天移師桃園球場再戰，又以9：11落敗，打擊追分趕不上投手失血速度。

今天兄弟先發投手艾士特4.2局被敲出10支安打，丟掉8分其中有6分是自責分，另外2分也是因自己守備失誤所致，另有5次三振、3次四壞保送，單場被敲安、失分都是本季最高。

今天賽後，兄弟全年戰績57勝57敗5和，只剩下1場未賽，而猿隊則是59勝55敗4和，就算剩下2場全輸，戰績也確定排名年度前三，扣掉季冠軍的味全龍、統一獅隊，取得第3張季後賽門票。

自2014年起，兄弟9年來有8次打進台灣大賽，唯一中斷是2018年，過去兩年更是在總冠軍賽締造8連勝，二連霸之路在今天終止，今年與2018年相同，都未能打進季後賽。

樂天桃猿 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／專殺悍將！陳重廷3安猛打 家鄉解鎖本季首次MVP

圖輯／中職爭季後賽門票 兄弟單局猛攻6分 暫時領先猿隊

中職／突破！高宇杰2年來首支得點圈長打 兄弟猛攻6分

中職／兄弟下放張祖恩、李振昌留德保拉 恰總有解釋

相關新聞

中職／連霸夢碎！奇蹟沒有發生 衛冕軍兄弟中斷連4年進季後賽

中信兄弟隊期盼的奇蹟沒能發生，縱使在對樂天桃猿隊4連戰先取2勝，然而隨著今晚輸球後吞下2連敗，確定無緣取得第3張季後賽門...

中職／暴力猿12安逆轉兄弟 隊史第12次闖進季後賽

關乎季後賽門票的關鍵戰，吸引11139人進入桃園棒球場，樂天桃猿隊今晚一度遭到反咬，暴力猿打線在後段追回，今天臨時上陣的...

中職／突破！高宇杰2年來首支得點圈長打 兄弟猛攻6分

中信兄弟隊今晚面對0：4的落後，靠著3局上6支安打狂攻，打回6分逆轉樂天桃猿隊，其中高宇杰的二壘打敲回第6分，也是個人近...

中職／兄弟下放張祖恩、李振昌留德保拉 恰總有解釋

中信兄弟隊今天做出陣容調整，兩名投手張祖恩、李振昌下二軍，拉上彭識穎、陳柏豪支援，19日先發過的德保拉還在陣中，有可能明...

中職／被德保拉叫愛哭鬼 張祖恩說好不哭

中信兄弟19歲投手張祖恩昨天中繼1.2局丟掉2分，雖然皆非責失，但他仍自責落淚，張祖恩說：「這是最後一次在場上落淚了。」...

中職／專殺悍將！陳重廷3安猛打 家鄉解鎖本季首次MVP

統一獅隊陳重廷不愧是「悍將殺手」，今天在嘉義市棒球場對富邦悍將隊之戰，單場3安猛打，幫助獅隊以9：3贏球，在季後挑戰賽前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。