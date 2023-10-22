中職／連霸夢碎！奇蹟沒有發生 衛冕軍兄弟中斷連4年進季後賽
中信兄弟隊期盼的奇蹟沒能發生，縱使在對樂天桃猿隊4連戰先取2勝，然而隨著今晚輸球後吞下2連敗，確定無緣取得第3張季後賽門票，中斷連霸之路，也是隊史自2018年後再次與季後賽無緣。
若能完成4連戰橫掃，兄弟就可以將季後賽門票握在手中，前兩場贏球後充滿希望，然而昨天在洲際主場以6：11輸給猿隊，今天移師桃園球場再戰，又以9：11落敗，打擊追分趕不上投手失血速度。
今天兄弟先發投手艾士特4.2局被敲出10支安打，丟掉8分其中有6分是自責分，另外2分也是因自己守備失誤所致，另有5次三振、3次四壞保送，單場被敲安、失分都是本季最高。
今天賽後，兄弟全年戰績57勝57敗5和，只剩下1場未賽，而猿隊則是59勝55敗4和，就算剩下2場全輸，戰績也確定排名年度前三，扣掉季冠軍的味全龍、統一獅隊，取得第3張季後賽門票。
自2014年起，兄弟9年來有8次打進台灣大賽，唯一中斷是2018年，過去兩年更是在總冠軍賽締造8連勝，二連霸之路在今天終止，今年與2018年相同，都未能打進季後賽。
MLB季後賽對戰表
▪ 國聯主場必勝、美聯客場不敗成對比 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言