中職／連霸夢碎！奇蹟沒有發生 衛冕軍兄弟中斷連4年進季後賽

中信兄弟隊期盼的奇蹟沒能發生，縱使在對樂天桃猿隊4連戰先取2勝，然而隨著今晚輸球後吞下2連敗，確定無緣取得第3張季後賽門票，中斷連霸之路，也是隊史自2018年後再次與季後賽無緣。

若能完成4連戰橫掃，兄弟就可以將季後賽門票握在手中，前兩場贏球後充滿希望，然而昨天在洲際主場以6：11輸給猿隊，今天移師桃園球場再戰，又以9：11落敗，打擊追分趕不上投手失血速度。

今天兄弟先發投手艾士特4.2局被敲出10支安打，丟掉8分其中有6分是自責分，另外2分也是因自己守備失誤所致，另有5次三振、3次四壞保送，單場被敲安、失分都是本季最高。

今天賽後，兄弟全年戰績57勝57敗5和，只剩下1場未賽，而猿隊則是59勝55敗4和，就算剩下2場全輸，戰績也確定排名年度前三，扣掉季冠軍的味全龍、統一獅隊，取得第3張季後賽門票。

自2014年起，兄弟9年來有8次打進台灣大賽，唯一中斷是2018年，過去兩年更是在總冠軍賽締造8連勝，二連霸之路在今天終止，今年與2018年相同，都未能打進季後賽。

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