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中職／林子偉手腕揮擊仍不舒服 林承飛右腳腫脹下二軍

中央社／ 桃園22日電
中華職棒樂天桃猿隊林子偉左手腕腫脹，骨頭、肌腱都有發炎狀況。 中央社
中華職棒樂天桃猿隊林子偉左手腕腫脹，骨頭、肌腱都有發炎狀況。 中央社

中華職棒樂天桃猿隊野手林子偉左手腕傷勢，目前揮擊仍會不舒服，後續出賽須再評估。昨天守備時林承飛與梁家榮碰撞，林承飛右腳有點腫脹，評估近3場無法出賽，先下二軍休息。

林子偉從亞運歸隊後，左手腕腫脹，骨頭及肌腱都有發炎狀況。桃猿隊總教練曾豪駒賽前接受媒體訪問表示，林子偉目前的狀況守備沒有問題，但揮棒時還是有不舒服的狀況，強度還沒有拉到教練團預期，今天還不會回到一軍。

被問起如果桃猿隊打入季後賽，林子偉狀況是否來得及歸隊，曾豪駒表示，都還需要評估。

樂天桃猿隊昨天與中信兄弟隊比賽，桃猿隊游擊手林承飛、三壘手梁家榮處理內野滾地球時，兩人碰撞勾到腳。曾豪駒表示，林承飛腳有點腫脹，防護員評估近3場比賽沒辦法上場，今天先下二軍。

桃猿隊今天拉上內野手馬傑森、林智平，昨天先發投手霍爾也下二軍，由馬傑森先發打7棒、守游擊。

桃猿隊與中信兄弟爭季後賽門票，桃猿隊近2場都讓洋投道博格後援出賽。曾豪駒表示，桃猿與兄弟系列賽，道博格都會後援準備，主要就是想要發揮最大的效益，全力把該贏的都拿下來。

林子偉 曾豪駒 林承飛

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