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中職／被德保拉叫愛哭鬼 張祖恩說好不哭

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊投手張祖恩。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手張祖恩。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟19歲投手張祖恩昨天中繼1.2局丟掉2分，雖然皆非責失，但他仍自責落淚，張祖恩說：「這是最後一次在場上落淚了。」只不過隊友還是用另類方式為他打氣，鄭浩均最爆笑，虧他「要哭也哭好看一點」。

兄弟昨天以6：11敗給樂天桃猿隊，在競爭第3張季後賽門票上落居劣勢，其中張祖恩在3局上接手時丟掉2分，讓落後擴大到0：6，4局續投又在2出局後遇到亂流，雖然留下滿壘危機隊友成功拆彈，但他仍在場邊忍不住淚水。

投手教練王建民當下看到，立刻拍肩安慰張祖恩，王建民表示：「看到他眼眶濕濕的，告訴他要抬頭挺胸，昨天投球上有點找不太到感覺。」

「沒有撐住。」張祖恩說，前幾場投得不錯，但是在台東（18日）拆彈沒成功，加上昨天也投得不好，突然一個情緒上來而落淚，「這是我在球場上最後一次落淚了，教練派我上場就是相信我的能力，不要去害怕失敗。」

除了王建民，不少教練、隊友也都為張祖恩打氣，其中「美美」鄭浩均就不斷對他開玩笑，張祖恩都有點無奈地說：「美美真的是齁…但也多虧了他跟我講話。」

今天張祖恩受訪時，德保拉也特別學了中文，用不太準確的腔調一直說：「愛哭鬼。」不過張祖恩也說：「他昨天有跟我說，不要哭，這沒什麼好哭的。」張祖恩告訴自己要堅強一點，不要露出弱點，「沒有人會同情你。」

昨天賽後張祖恩也看到自己哭哭的影片，但心情上沒有受到影響，還是睡得很好，他表示，二軍也遇過類似狀況，但沒有哭，昨天是關鍵的比賽，「學長們都很認真，我也不想放棄，對自己小小失望，大家都想贏，球隊氣氛也正好。」

中信兄弟隊投手張祖恩。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手張祖恩。圖／中信兄弟隊提供

王建民 鄭浩均 樂天桃猿

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