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U15世界盃女壘／田苡璿二壘打搶分 中華隊擊敗墨西哥預賽開胡

中央社／ 台北22日電
U15世界盃女壘賽，中華隊今天在預賽第二場出戰墨西哥，以2：0獲勝。圖擷自WBSC官方推特
U15世界盃女壘賽，中華隊今天在預賽第二場出戰墨西哥，以2：0獲勝。圖擷自WBSC官方推特

U15世界盃女壘賽中華隊今天預賽第2戰與墨西哥隊交手，中華隊7局上靠著田苡璿、簡妤倩接連安打搶分，終場以2比0拿下首勝。

U15世界盃女壘賽昨天起在日本東京開打，中華隊由總教練陳美分領軍，昨天首戰強碰地主日本隊，中華隊先發投手郭俐妤好投壓制，但打線受制沒能發揮以0比1吞敗，今天預賽第2戰與墨西哥隊交手。

中華隊投手群展現壓制力，先發投手郭俐妤開賽連抓5個出局數，2局下2人出局後因為隊友守備失誤讓對方上壘，但及時回穩、沒有讓墨西哥隊延續攻勢，3局下2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出左外野界外飛球出局。

郭俐妤4局續投先投出保送，1人出局後再被敲出安打退場，中華隊換上周宜葶後援登板，製造雙殺、化解失分危機。

今天比賽前半段是投手戰，兩隊前6局都沒有拿下分數，中華隊7局上2人出局後邱彥婷遭觸身球保送上壘，田苡璿二壘打送回分數、突破僵局，簡妤倩補上安打替球隊多添1分保險分，中華隊順利拿下勝利。

女壘

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