中職／獅在必贏！統一季後賽主場優勢 口號、視覺公開

中華職棒賽季進入尾聲，季後賽預計於10月28日開打，上半季冠軍統一獅隊享有主場優勢，將對戰樂天桃猿或中信兄弟隊，獅隊在今天公布季後賽口號：「Lions Win 4 Tainan」獅在必贏。

味全龍隊包辦下半季冠軍、年度第一直升總冠軍賽，季後挑戰賽其中一張門票確定由獅隊拿下，作為季冠軍，獅隊在季後挑戰賽將先取得1勝，且在4戰3勝制中，握有第1、3、4場主場優勢。

統一獅球團今天公布季後賽口號「Lions Win 4 Tainan」獅在必贏，Logo設計上結合十字花紋圖樣，如同堡壘一般捍衛台南主場，字體設計上加入簷角設計，呈現古都氛圍，配色上則是延續台南400所採用的「鳳凰花橘」、「武德殿米」、「藍晒圖藍」的搭配。

季後賽主視覺形象設計，結合台南各大知名景點安平古堡、億載金城、孔廟、赤崁樓、林百貨、鹿耳門天后宮、台南美術館、井仔腳瓦盤鹽田，用菱格分割的方式將各個景點代入，展現更加強烈的在地氣勢。

球員身穿象徵大橘的臺南400主題球衣，由隊長陳傑憲帶領隊友，展現團隊作戰永不放棄精神，其奮戰的英姿從中心點向外擴散，橫跨各大景點，除了捍衛家園，更要征戰客場的每一場戰役，展現猛獅氣勢，奪下最後的目標。

由於季後賽對手尚未決定，獅隊也表示，正確季後賽時間及地點待中華職棒大聯盟公布後，才會進行主場賽事門票販售。 統一獅球團今天公布季後賽口號「Lions Win 4 Tainan」獅在必贏。圖／統一獅隊提供

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