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黑豹旗／首支參賽全女子棒球隊 雄女首戰寫歷史

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園報導
中信盃黑豹旗首支女子棒球隊參賽，高雄女中先發投手劉姝榆。記者蘇志畬／攝影
中信盃黑豹旗首支女子棒球隊參賽，高雄女中先發投手劉姝榆。記者蘇志畬／攝影

高雄女中昨天在中信盃黑豹旗寫下歷史，作為首支參賽的全女子棒球隊，投手劉姝榆投出首K、捕手許湘宜敲出首安，僅練1個多月就打得有模有樣，球評劉柏君說：「謝謝她們，證明我們20多年努力沒有白費。」

雄女首戰雖以0：24遭到私立大同高中在3局提前擊退，但原本以為只是圓夢之旅，卻以球技博得外界好評，雄女校長鄭文儀帶領啦啦隊北上應援，總教練宋建霖稱讚自家球員表現「超乎水準」，尤其第1局的表現「不輸男生球隊」。

先發投手劉姝榆投2.1局、104球，有4次三振，第1局就對梅嘉祐投出歷史性首K，沒有掉分，然而2、3局的亂流讓她以失20分（10分責失）退場，接手的林芮啟則是0.2局丟掉4分，有1次三振、4次四壞保送。

高一就扛起先發，劉姝榆對於能投出三振也開心，只不過控球不穩，在體力控管上學到一課，而每投出1顆好球、抓到1個出局數，隊友、觀眾都響起歡呼聲，讓她感動在心。

許湘宜很開心自己能夠在2局下敲出首支安打，即使明年高三要面對升學壓力，許湘宜也希望能繼續打球，希望更多學妹能夠加入。

轉播單位昨天特地邀請全女性擔任比賽講評，劉柏君是首位女性裁判，主播周中庭創立北一女棒球社，兩人都樂於見證歷史，近年運動環境的友善一一撥開阻礙，期待看見更多女子棒球隊參賽。

劉柏君 高雄女中 主播

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