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中職／兄弟輸球陷絕境 22日尬猿拚季後賽要靠奇蹟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊江坤宇敲出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊江坤宇敲出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天打線追不上失分，以6：11敗給樂天桃猿隊，終止2連勝，兩隊明天將移師桃園棒球場進行本季最後一次對決，年度勝差領先1場的猿隊贏球就進季後賽，兄弟則是背水一戰要進季後賽不只要自助贏球，還要靠人助。

兄弟今天輸球後陷入絕境，猿隊明天贏球就可取得第3張季後賽門票，兄弟就算明天贏球，也還需要靠自己擊敗統一獅隊，加上猿隊與富邦悍將隊在2場對戰中輸掉一場，才有季後賽可打；若和局，兄弟需要悍將幫忙贏下2場。

兄弟一開賽就處於劣勢，先發投手馬格文僅投2局就被敲7支安打、丟掉4分，接手的19歲投手張祖恩投1.2局，雖然丟掉2分皆非責失，但他退場後自責落淚，投手教練王建民見狀拍肩安慰。

兄弟打線苦苦追趕，江坤宇開轟先追回2分，4局下王政順的1分打點二壘安打追到3分差，然而第3任投手謝榮豪也踩不住煞車，1.1局丟掉3分。

5局下兄弟再靠4支安打追回3分，岳政華安打有1分打點、陳子豪二壘打2分打點，然而第5任上場的李振昌前天復出首球才挨轟，今天又是第2球被廖健富敲出陽春砲，兄弟仍落後4分，9局上又掉1分變成5分差。

猿隊打線強勢串連，前4棒人人猛打賞，林立、成晉、梁家榮、廖健富都單場3安打，廖健富3打點最多，本季82分打點超越劉基鴻站上打點王，而22轟僅次於吉力吉撈．鞏冠，味全龍隊賽事已結束，猿隊扣掉今天，廖健富還有3場可拚。

樂天桃猿 中信兄弟

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