日職／歐力士連3年進日本大賽尬阪神 暌違59年關西內戰

歐力士隊今天以3：2擊敗羅德隊，在太平洋聯盟高潮系列賽最終輪第5戰勝出，連續3年取得日本大賽門票，加上先前中央聯盟確定由阪神隊出賽，代表今年的日本大賽將是暌違59年的「關西內戰」。

歐力士隊今天先由森友哉在1局下的兩分砲先馳得點，6局下森友哉、杉本裕太郎的2支二壘打也換回1分，先發投手宮城大彌6局被敲4支安打另有4次三振沒掉分，中繼山崎颯一郎、救援平野佳壽雖然各掉1分，但仍守住勝利。

歐力士隊連續3年挺進日本大賽，挑戰「日本一」二連霸，對手阪神隊則是要挑戰自1985年後、暌違38年的第二座日本一。

今年日本大賽將在10月28日開打，這是自1964年以來南海鷹（現為軟銀鷹）與阪神後，第二次出現關西對決，歐力士與阪神隊是首次在日本大賽對戰。

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