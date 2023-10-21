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中職／感謝古林睿煬陪練 馬西屏：缺投手可考慮我

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊邀請資深媒體人馬西屏到場開球。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請資深媒體人馬西屏到場開球。圖／統一獅隊提供

統一獅今天在台南棒球場舉行主場例行賽最終戰，賽前特別邀請前康寧大學副校長、資深媒體人馬西屏開球，馬西屏再讚球員潛力十足，「我非常熱愛棒球」。

馬西屏在中華隊亞運期間大讚林安可、林子豪及古林睿煬好表現，讓全台棒球迷更近一步認識統一獅三位職棒好手。

獅隊球團感謝古林睿煬、林安可、林子豪好表現，為國爭光拿下銀牌，也在今日賽前特別頒贈感謝匾額，其中包括「完美90度」、「是壯不是胖」、「投好壯壯」，特別安排馬西屏擔任頒獎嘉賓。

今日賽前開球儀式由馬西屏擔任投手、古林睿煬擔任捕手、林安可擔任打擊而林子豪擔任主審，馬西屏也精準開出漂亮好球，對於自己很滿意，還逗趣的跟工作人員建議如果獅隊有缺先發或牛棚可以考慮一下。

統一獅隊邀請資深媒體人馬西屏（中）到場開球，並致贈匾額給三位亞運國手。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邀請資深媒體人馬西屏（中）到場開球，並致贈匾額給三位亞運國手。圖／統一獅隊提供

馬西屏表示：「小時候曾經就是棒球隊投手，上次投球應該是56年前，這次獲得邀請感到十分開心，謝謝賽前古林睿煬陪我練習，第一次跟選手近距離互動，對他們的印象就是擁有很好的身體素質，未來相信都很有潛力。」

會答應接受開球邀請，馬西屏指出有三個原因，原因一：自己非常熱愛棒球，都會透過不同轉播平台欣賞賽事，如果比較忙的時候都還會看每場賽事精彩回顧。原因二：這次亞運職棒國手都表現得很不錯，特別是統一獅選手，想要來現場給他們加油打氣。原因三：向獅隊致敬，在球隊本身爭取全年第一關鍵時刻，獅隊把隊中三位好手支援國家隊，這種精神值得給予肯定。

今日馬西屏除了擔任開球嘉賓外，比賽期間也特別到看台與民眾互動拋送簽名球，身為超級棒球球迷，今天也特地留下來觀賞精彩龍獅大賽，預計將看完賽事再返回台北。

棒球 古林睿煬 統一獅

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