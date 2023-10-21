黑豹旗／謝謝雄女寫歷史 劉柏君：我們努力沒有白費

高雄女中今年以全女性參戰，寫下中信盃黑豹旗新歷史，這場比賽也特別由周中庭、劉柏君兩位女性主播、球評擔任解說，一起見證歷史，作為第一位女性裁判，劉柏君說：「謝謝她們，證明我們20多年努力沒有白費。」

黑豹旗近年都有女黑豹參戰，高雄女中是第一支女校參賽球隊，轉播單位也特地由全女性擔任比賽講評，過去十分罕見，劉柏君是首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判，周中庭曾創立北一女棒球社、熾雲女子棒球隊。

看見黑豹旗終於有純女子球隊參賽，劉柏君表示：「一般球隊有1、2位女球員就不容易，要組一隊更是困難，雖然首戰是大比分落敗，但看得出來有用心練習，滿感動的。」

周中庭學生時期還來不及參與黑豹旗，如今看到雄女成為第一支參賽女校隊伍，她說：「近年環境對性別漸漸變得友善，最希望看到像是羽球、籃球一樣，對女生打棒球習以為常。」

兩人也坦言，開賽前會擔心觀眾認為球員是「來玩的」，打起來「沒強度」、「不好看」，結果雄女有許湘宜敲出首安、劉姝榆投出首K，劉柏君說：「那支安打還是扎實安打。」

賽後劉柏君特別送上台灣之光All STAR製作的女用捕手護具、2盒球還有凱娜推出的女子選手應援包，雄女球員都很開心，劉柏君表示，自己過去擔任裁判時，曾因沒有護具無法站比賽，應援包中則是專門為女性設計的生理期用品，「生理期也還是可以舒服的上場比賽。」

棒球女力逐漸綻放光芒，劉柏君指出，今年世界盃女子棒球賽的加拿大賽區，全部裁判包含裁判長在內都是女性，這也是世界棒壘總會近年推廣的方向，希望讓性別平等出賽，「也不僅僅是政治正確，想像如果家庭中媽媽喜歡運動，願意讓孩子參與，未來就有機會培養出更多運動員。」

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