黑豹旗／雄女劉姝榆104球熱投 看兩部動漫愛上棒球

高雄女中作為首間參賽的女子棒球隊，今天在2023年中信盃黑豹旗青棒賽初登場即寫下歷史，先發投手劉姝榆更投出隊史第1次三振，高一的她因為兩部動漫從小就想打棒球，聽到學校成立棒球隊立刻眼睛發亮。

高雄女中今天雖然以0：24遭到私立大同高中3局「扣倒」，但比賽內容有模有樣，劉姝榆先發2.1局、104球，有4次三振，第1局投出2K沒有掉分，包含對梅嘉祐投出歷史性首K，然而2、3局的亂流讓她以失20分（10分責失）退場。

「第1局意外順利。」劉姝榆說：「沒想到沒有失分，能投出三振很意外，也很開心，第2、第3局遇到亂流，加上投到後面真的滿累的，控球也不穩。」

作為第一位登板的女子棒球隊投手，劉姝榆坦言上場前「抖到不行」，不斷找隊友聊天分散注意力，但真正站上投手丘，緊張的心情逐漸緩解，「後面可以享受棒球。」尤其每投出1顆好球、抓到1個出局數，隊友、觀眾都響起歡呼聲，讓劉姝榆十分感動。

雄女全隊都沒有棒球底子，劉姝榆也僅是國中時曾練習過1年多的田徑，就被教練培養為投手，過去長跑累積的體力讓她能夠撐到104球，她笑說：「之前都沒投過這麼多球數。」

從小就喜歡棒球，劉姝榆的啟蒙原點是「棒球大聯盟」、「鑽石王牌」兩部日本動漫，「覺得打棒球很熱血，一直想打但都沒有機會。」到雄女發現有棒球隊，她立刻跟媽媽說：「我想打棒球。」劉姝榆也感謝媽媽，一路以來對她投入運動都是支持的態度。

未來劉姝榆也希望繼續打球，這次參賽學習到體力調配的經驗，未來也想試試看不同守備位置，但打擊上還要加強，「還好這次有指定打擊。」

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